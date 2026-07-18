Regreso a Clases 2026: Así puedes ahorrar en útiles escolares con la Feria de Profeco

El Regreso a Clases 2026 está prácticamente aquí y, con él, la temida cuesta de agosto para millones de familias en México.

Comprar uniformes, mochilas y la lista de materiales puede superar fácilmente los 5 mil pesos por alumno, un golpe durísimo para la economía del hogar.

Para darte un respiro, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el arranque de la esperada Feria de Regreso a Clases 2026, un evento masivo donde grandes marcas de papelería ofrecerán descuentos directos y promociones que no puedes dejar pasar.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases 2026 de la Profeco?

A nivel nacional se instalarán 55 Ferias de Regreso a Clases Profeco 2026, y dependiendo de dónde vivas, las fechas cambian:

En la CDMX la cita principal será el 15 y 16 de agosto en el salón Expo Reforma. El horario de atención será de 9:00 a 20:00 horas y la entrada es completamente gratuita.

En el interior de la República, las sedes en los estados arrancaron actividades desde el 17 de julio y se extenderán hasta los primeros días de septiembre, conoce los puntos de venta dando clic aquí.

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¿Cómo llegar a la Feria de Regreso a Clases 2026 en la CDMX?

Expo Reforma se ubica en la calle Morelos 67, en la colonia Juárez (Alcaldía Cuauhtémoc). Te sugerimos llegar en transporte público bajándote en las estaciones de Metrobús Expo Reforma (Línea 4) o Vocacional 5 (Línea 7).

¿Qué artículos y servicios encontrarás en la Feria de Profeco?

Este evento va más allá de los cuadernos, podrás armar el paquete escolar completo con precios preferenciales en:

Ropa escolar, uniformes, calzado y mochilas.

Útiles básicos, papelería y libros de texto.

Servicios de telecomunicaciones e internet para el hogar.

¿Qué servicios gratuitos habrá en la Feria de Regreso a Clases 2026?

Para alivianar aún más el gasto, habrá módulos con certificados médicos gratuitos y cortes de cabello sin costo para los estudiantes.

Además, el personal de Profeco brindará asesorías jurídicas y talleres prácticos de Tecnologías Domésticas para aprender a hacer productos de limpieza y cuidado personal en casa.

¿Cuándo es el regreso a clases 2026 oficial de la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán formalmente a los salones el lunes 31 de agosto de 2026.

El ciclo escolar concluirá el 9 de julio de 2027, cumpliendo con 185 días efectivos de clases.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Lista oficial de útiles escolares de la SEP para Primaria

Para que vayas haciendo cuentas y no compres de más, esta es la lista oficial de útiles escolares sugerida por la SEP según cada grado formativo:

Primer y Segundo Grado

2 cuadernos de cuadrícula grande (tamaño profesional).

1 cuaderno de rayas (tamaño profesional).

Lápiz, bicolor (para segundo grado), goma, sacapuntas y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.

Tercer Grado

2 cuadernos de cuadrícula chica (tamaño profesional).

1 cuaderno de rayas (tamaño profesional).

Lápiz, bicolor, bolígrafo, goma, sacapuntas y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

1 regla de plástico.

Lápices de colores de madera.

50 hojas blancas.

Cuarto, Quinto y Sexto Grado

4 cuadernos de cuadrícula chica (tamaño profesional).

1 cuaderno de rayas (tamaño profesional).

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, goma, sacapuntas y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

1 caja de lápices de colores de madera.

1 juego de geometría completo.

50 hojas blancas.

Antes de salir corriendo a comprar, revisa los materiales del ciclo pasado, muchos cuadernos aún tienen hojas limpias y herramientas como las tijeras o juegos de geometría se pueden reutilizar perfectamente. ¡Tu bolsillo te lo agradecerá!

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