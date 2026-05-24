Este es el sueldo diario oficial que cobraron las trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS en abril 2026

Desde 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó un programa piloto para incorporar a personas trabajadoras del hogar al sistema de seguridad social, luego de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consideró discriminatorio que este sector no tuviera acceso obligatorio al seguro social.

Como parte de este esquema, el IMSS informó que durante abril de 2026 las personas trabajadoras del hogar afiliadas registraron un salario promedio diario de $509.2 pesos. Actualmente, este modelo permite que quienes realizan trabajo doméstico remunerado puedan acceder a servicios médicos y otros servicios.

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¿Cuál fue el sueldo diario de las trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS en abril 2026?

Según el reporte del IMSS, los $509.2 pesos corresponden al salario base promedio asociado a las 59 mil 626 personas registradas bajo este esquema de aseguramiento durante abril de 2026.

Además, el instituto estimó que este modelo podría beneficiar potencialmente a 97 mil 727 personas, considerando familiares y derechohabientes con acceso indirecto a la seguridad social derivada de este aseguramiento.

Aunque el salario promedio de las trabajadoras del hogar se mantiene por debajo del promedio general registrado ante el IMSS, sí supera el ingreso reportado en otros esquemas voluntarios, como el de personas trabajadoras independientes afiliadas al instituto.

🏠💙 Las personas trabajadoras del hogar tienen derecho a la seguridad social.



Afílialas al #IMSS y garantiza acceso a salud, incapacidades, guardería y más.#IMSSEsMás pic.twitter.com/csXFTYEkW1 — IMSS SLP (@IMSS_S_L_P) May 22, 2026

¿Qué beneficios tienen las trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS?

La incorporación de trabajadoras del hogar al IMSS forma parte de los mecanismos de formalización laboral impulsados en los últimos años para garantizar acceso a seguridad social y prestaciones laborales.

Las personas afiliadas bajo este esquema pueden acceder a:

Atención médica

Incapacidades

Ahorro para el retiro

Servicios hospitalarios

Otras coberturas contempladas por el instituto

Actualmente, las personas empleadoras tienen la obligación de registrar ante el IMSS a quienes realizan trabajo doméstico remunerado, incluyendo labores de limpieza, cocina, cuidado o asistencia dentro de viviendas particulares.

¿Qué otros salarios promedio reportó el IMSS en abril de 2026?

El reporte del IMSS también incluyó otros indicadores salariales relacionados con distintos esquemas laborales registrados ante el instituto.

En el caso general de los puestos de trabajo afiliados al IMSS, el salario base de cotización promedio alcanzó los $664.5 pesos diarios, la cifra más alta registrada para un mes de abril, según el organismo.

Por otro lado, las personas trabajadoras independientes inscritas voluntariamente al IMSS reportaron un salario promedio diario de 369 pesos, mientras que quienes forman parte del esquema de plataformas digitales registraron un promedio de $432.7 pesos diarios.

¿Cuántos empleos registrados hay actualmente ante el IMSS?

El IMSS informó que al 30 de abril de 2026 había 22 millones 748 mil 603 puestos de trabajo registrados ante el instituto, de los cuales 86.9% corresponden a empleos permanentes.

Durante abril se sumaron 23 mil 923 nuevos puestos laborales, mientras que en la comparación anual el crecimiento fue de 330 mil 935 empleos, equivalente a una variación de 1.5%.

Los sectores con mayor crecimiento anual fueron comunicaciones y transportes, comercio y servicios para empresas, mientras que entidades como Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo destacaron por aumentos superiores al 2.5% en generación de empleo registrado.

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