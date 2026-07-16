¿Los favoritos son los perros o los gatos? 7 de cada 10 hogares en México tienen una mascota

El rol de las mascotas ha ido cambiando con el paso del tiempo y anteriormente solo estaban en patios y jardines pero ahora ya forman parte de las familias y viven dentro del hogar y tienen su espacio en las recámaras y en México 7 de cada 10 hogares tienen un perro o gato.

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¿Cuáles son los estados en los que las familias tienen más mascotas?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 68.3% de las viviendas particulares de México tiene al menos una mascota.

Hidalgo y Tlaxcala son los estados que ocupan el primer lugar pues se reportó que el 73% de los hogares tiene al menos una mascota, le siguen Oaxaca con 72.9% y Puebla con 72.5%. Mientras que los estados donde hay menos presencia de animales en los hogares son CDMX con 56%, Tabasco con 58.8% y Quinatana Roo con 59.3%.

¿Cuáles son las mascotas preferidas?

Aunque los gatos han ganado popularidad, los perros siguen siendo los favoritos, pues en el país viven 41.2 millones de lomitos, es decir que representan más de la mitad de los 77.3 millones de animales contabilizados en la encuesta.

Los estados donde hay más perros como macota son Edomex con 6 millones 424 mil 814 perros, le siguen Veracruz con 2 millones 892 mil 581 perros y la CDMX con 2 millones 710 mil 483 perros. Posteriormente siguen Puebla, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Guerrero.

En el caso de los gatos, se tiene un registro de 19.2 millones que representa menos de la mitad de la población de perros. La CDMX encabeza la lista con un millón 784 mil 601 gatos, le sigue Edomex con un millón 582 mil 120 y Jalisco con un millón 96 mil 784 michis.

En términos generales en Edomex es más común que las familias tengan perros como mascotas y en la CDMX los favoritos son los gatos. ¿Tu eres team perro o gato?

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