FGR determinará responsabilidad de Gertz Manero en entrega de “El Jando”, piloto que trasladó a “El Mayo” a EUA

La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de determinar si Alejandro Gertz Manero, extitular de la dependencia, tiene responsabilidad en la entrega de Mauro Alberto “N”, El Jando, a EUA sin ser identificado como el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada y lo entregó a las autoridades estadunidenses.

Así lo informó el Gobierno de México este jueves 16 de julio, luego de los cuestionamientos sobre por qué trasladar a Estados Unidos a uno de los testigos claves de la entrega del líder del Cártel de Sinaloa.

Dicho posicionamiento se dio tan solo un día después de que la propia FGR confirmó que hasta junio de 2026 identificaron a El Jando como el piloto aviador del episodio, pese a que fue detenido un año antes.

#OGH | ✈️ ¿Quién es “El Jando”? Mauro Alberto Núñez Ojeda fue identificado como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de 2024, donde fue detenido por autoridades de ese país#AbrimosHilo 🧵 pic.twitter.com/Ma93Z9sTex — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 15, 2026

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Cronología de la detención de “El Jando” y su papel en la entrega de “El Mayo”

Entrega de El Mayo a EUA

El 25 de julio de 2024 se informó que El Mayo Zambada había sido arrestado por autoridades estadunidenses junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijo de El Chapo y líder de Los Chapitos. Con el pasar de las horas se rectificaron los datos, ya que no había sido una detención, sino una entrega.

Aquella tarde Mauro Alberto “N” fue detenido por las autoridades estadunidenses, pero posteriormente fue puesto en libertad y regresó a México donde presuntamente siguió en actividades ilícitas, según la FGR.

Detención de El Jando en México

Meses después, en febrero de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó su arresto en el poblado de Jesús María, en Sinaloa. Ahí, de acuerdo al más reciente comunicado de la Fiscalía, el detenido fingió ser otra persona y se presentó como Alejandro “N”; no obstante, tras pruebas periciales se comprobó que se trata de El Jando.

Las autoridades lo vincularon a proceso por portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tráfico de fentalino y otras drogas.

En marzo de 2025, la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, presentó una acusación formal contra Núñez Ojeda y solicitó la extradición. El acusado fue trasladado a EUA en el mes de agosto.

Casi seis meses de prisión en México y no fue interrogado

Pese a que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, había adelantado que El Jando era investigado por ser uno de los pilotos de Los Chapitos y que se creía que tenía relación con la entrega de Zambada, la FGR no lo interrogó sobre esto ni abrió una nueva línea de investigación en los casi seis meses de prisión que pasó en México.

La institución, en ese entonces dirigida por Alejandro Gertz Manero, no vinculó a Mauro Alberto “N” con el caso. Fue hasta junio de 2026, confesó la FGR, que encontraron coincidencias de voz y huellas dactilares entre el detenido y la investigación del caso.

Esto se dio un ms después de que Keegan Hamilton, periodista de Los Angeles Times, identificó a éste como el piloto clave en la entrega de El Mayo; sin embargo, los abogados del criminal mexicano no respondieron a la investigación.

EUA aprueba acuerdo de culpabilidad de El Jando

Sin embargo, el pasado mes de abril, la jefa de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosos de la División Criminal del Departamento de Justicia de EUA, Kaitlin J. Sahni, aprobó un acuerdo de culpabilidad para El Jando, por lo que su pena la pasaría en el país vecino.

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