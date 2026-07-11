Perros rescatados por la Brigada de Vigilancia Animal en CDMX que están en adopción

En la CDMX se ha buscado disminuir los índices de abandono animal y por ello, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encarga de rescatar perros para después darlos en adopción así que si quieres cambiarle la vida a uno de estos animales esta es tu oportunidad.

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Perros rescatados que están en adopción

En la BVA hay varios animales que están en busca de una familia y aquí te compartimos los datos de algunos para que los conozcas:

Katia , hembra de 2 años, talla mediana color negro con patas blancas, cuello y franja en la cara color blanco.

, hembra de 2 años, talla mediana color negro con patas blancas, cuello y franja en la cara color blanco. Zary es una hembra de 6 meses, talla mediana color blanca con manchas cafés en cuerpo y orejas.

es una hembra de 6 meses, talla mediana color blanca con manchas cafés en cuerpo y orejas. Mapacha es una hembra de 6 meses, talla mediana color blanco con cara color café y negro.

es una hembra de 6 meses, talla mediana color blanco con cara color café y negro. Oliver es un macho de 3 meses color café oscuro y pecho blanco con belfos negros.

es un macho de 3 meses color café oscuro y pecho blanco con belfos negros. Stan es un macho de 3 meses color café claro con belfos negros.

Cabe mencionar que para su bienestar, estos perros deben estar en un hogar donde no haya otros animales de compañía.

Consejos para cuidar a tus mascotas

Tener una mascota es una gran responsabilidad y por ello, aquí te compartimos algunas recomendaciones para su bienestar:

Lleva a tu mascota al veterinario al menos dos veces al año

al menos dos veces al año Dale un entorno de vida seguro y cómodo

Bríndale un buen alimento equilibrado de proteínas, grasas saludables y carbohidratos

de proteínas, grasas saludables y carbohidratos Esteriliza a tu mascota para evitar la reproducción descontrolada

a tu mascota para evitar la reproducción descontrolada Aplica sus vacunas a tiempo

a tiempo Busca juguetes seguros

seguros Limpia sus patas y dientes regularmente

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