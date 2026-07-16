¿No te quedaste en la UNAM? Así puedes hacer para no perder un año hasta la siguiente convocatoria

Miles de aspirantes conocerán este viernes 17 de julio de 2026 los resultados del concurso de selección para ingresar a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La publicación se realizará a través de la Dirección General de Administración Escola (DGAE), donde cada estudiante podrá verificar si fue aceptado en la carrera que eligió.

Para aquellos que no logren obtener un lugar en la Máxima Casa de Estudios, aún hay opciones que se pueden considerar para continuar con los estudios superiores.

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¿Cuándo salen los resultados de la UNAM 2026?

La UNAM publicará los resultados del examen de ingreso a la licenciatura el viernes 17 de julio 2026 a través del portal de la DGAE. Para consultarlos sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Selecciona la opción para ver los resultados de la convocatoria vigente.

Inicia sesión en tu cuenta personalizada “TU SITIO” con el correo electrónico y la contraseña que registraste al inicio de tu proceso.

Si fuiste seleccionado deberás entregar tu documentación del 27 al 31 de julio y completar tu examen diagnóstico de inglés del 17 al 20 de julio.

¿Qué hacer si no te quedaste en la UNAM?

Si no apareces en la lista de seleccionados también puedes participar en otros proceso de admisión de universidades públicas como el IPN o la UAM, siempre y cuando sus convocatorias permanezcan abiertas.

Asimismo puedes buscar universidades privadas, muchas de las cuales cuentan con becas, descuentos y más.

Prepararte para una nueva convocatoria, reforzando las áreas en las que obtuviste menor desempeño mediante cursos y simuladores de examen.

Buscar opciones en línea o modalidades híbridas, que permiten iniciar una carrera sin necesidad de asistir diariamente a un campus.

Cabe destacar que la UNAM no vende lugares para ingresar a la universidad, por lo que te recomendamos evitar caer en estafas. Si no resultaste seleccionado, desconfía de personas que prometan un ingreso garantizado.

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