Es oficial en Aguascalientes: cierran por completo el Blvd. Juan Pablo II por daños de las lluvias — esta es la ruta alterna

Los automovilistas que transitan habitualmente por el bulevar Juan Pablo II, al surponiente de Aguascalientes, deberán modificar sus recorridos durante los próximos días.

Y es que de acuerdo con autoridades hidrocalidas, el cierre total de un tramo de esta importante vialidad ya entró en vigor como parte de una intervención para reparar la infraestructura dañada tras las lluvias registradas en la ciudad.

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¿Qué tramo del bulevar Juan Pablo II está cerrado?

De acuerdo con el Municipio de Aguascalientes, la circulación permanece suspendida en el tramo comprendido entre la avenida Siglo XXI y el entronque con Ciudad de los Niños. El cierre comenzó a las 16:00 horas del 13 de julio y se mantendrá mientras avanzan los trabajos de rehabilitación.

Las obras se concentran en la red subterránea encargada de conducir el agua de lluvia y las aguas residuales, infraestructura que presentó daños tras las intensas precipitaciones. Según el gobierno municipal, la intervención busca restablecer el funcionamiento del sistema y disminuir el riesgo de nuevas afectaciones durante la temporada de lluvias.

Como parte del proyecto también se instalará una nueva tubería de tres metros de diámetro, diseñada para conducir tanto aguas pluviales como residuales. De acuerdo con la información oficial, esta infraestructura permitirá mejorar el desfogue del agua y contribuirá a reducir el riesgo de inundaciones en esta zona del surponiente de la ciudad.

Estas son las rutas alternas para evitar el cierre

Mientras continúan las obras, las autoridades recomendaron a los automovilistas planear sus recorridos con anticipación, especialmente durante las horas de mayor tráfico, ya que el cierre podría generar carga vehicular en las vialidades cercanas.

Las rutas alternas sugeridas para circular de norte a sur y viceversa son:

Camino a Ciudad de los Niños.

Avenida de Los Maestros (Agostaderito).

Quienes utilicen habitualmente el bulevar Juan Pablo II también pueden considerar salir con mayor anticipación para evitar retrasos mientras permanezcan las restricciones a la circulación.

¿Por qué se realizan estas obras?

De acuerdo con el Municipio de Aguascalientes, los trabajos comenzaron después de que las lluvias provocaran daños en el colector pluvial y el colector sanitario que atraviesan esta zona de la ciudad. La intervención busca corregir esas afectaciones antes de que ocasionen problemas mayores en futuras precipitaciones.

Hasta el momento, autoridades municipales no ha informado cuánto tiempo permanecerá cerrado este tramo del bulevar Juan Pablo II, por lo que los automovilistas deberán mantenerse atentos a los avisos sobre el avance de las obras y cualquier cambio en la circulación.

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