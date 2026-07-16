Toluca cierra por obras la avenida Alfredo del Mazo: así afecta la rehabilitación de 2.8 km en una de las vías con más tráfico en el Edomex

La Junta de Caminos del Estado de México inició la reconstrucción de 2.81 kilómetros de la Avenida Del Mazo en Toluca, una obra vial que generará cierres a la circulación y desviaciones vehiculares durante las próximas semanas.

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¿Cuáles son las afectaciones y desviaciones viales en Toluca por las obras en la avenida Alfredo del Mazo?

La modernización de esta importante arteria del Edomex complicará el tránsito diario debido al uso de maquinaria pesada para sustituir la carpeta asfáltica dañada. El director general de la Junta de Caminos, Joel González, coordinará los trabajos de bacheo y pavimentación nocturna para agilizar la entrega del proyecto.

Los cierres de carriles y los trabajos de pavimentación se organizarán en dos horarios específicos para reducir los embotellamientos:

El turno diurno laborará de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 17:00 horas, y los sábados de 7:00 a 14:00 horas.

laborará de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 17:00 horas, y los sábados de 7:00 a 14:00 horas. El turno nocturno operará de lunes a sábado desde las 21:00 horas hasta las 5:00 horas del día siguiente para evitar el colapso vial.

operará de lunes a sábado desde las 21:00 horas hasta las 5:00 horas del día siguiente para evitar el colapso vial. El tramo intervenido abarca desde el acceso en Residencial Las Flores hasta la incorporación con la vialidad México-Toluca.

abarca desde el acceso en Residencial Las Flores hasta la incorporación con la vialidad México-Toluca. Las colonias afectadas por el paso de maquinaria pesada incluyen Las Torres, Independencia, San Lorenzo Tepaltitlán y Reforma y Ferrocarriles Nacionales.

¿Cómo impactará a los conductores de Toluca las obras en la Avenida del Mazo?

Los trabajos sobre la Avenida del Mazo tienen como principal objetivo resolver un rezago histórico en una de las entradas y salidas más transitadas de la capital mexiquense. La gobernadora Delfina Gómez y el alcalde Ricardo Moreno dieron el banderazo de salida a esta obra de infraestructura que cuenta con un presupuesto de 30 millones de pesos. El Ayuntamiento de Toluca facilitará las tareas de bacheo complementario con el equipo denominado “Diablo Dragón” para atender rutas alternas críticas como la avenida Matlatzincas.

El Secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, precisó que los trabajos de repavimentación y señalamiento horizontal beneficiarán a más de 1.6 millones de habitantes que viajan hacia la autopista Toluca-Atlacomulco. Los sistemas de transporte de carga y autobuses de pasajeros deberán acatar las desviaciones diseñadas para evitar incidentes terrestres en la zona metropolitana. Las dependencias mexiquenses mantendrán los operativos preventivos y la señalización correspondiente.

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