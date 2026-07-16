Buscan a Josmar Zeus Calec Jukawa, de 17 años, en Cuauhtémoc, CDMX; esta es su ficha de búsqueda con Alerta Amber

¿Lo reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca a Josmar Zeus Calec Jukawa Estrada, un adolescente de 17 años que fue visto por última vez en la alcaldía Cuauhtémoc el pasado miércoles 15 de julio, por lo que se activó la Alerta Amber.

Con base en la información oficial, el joven desapareció en la colonia San Rafael. Tras recibir la denuncia este jueves 16, las autoridades piden ayuda para dar con su paradero y que pueda volver a su casa, ya que no se tiene más información.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Josmar Zeus Calec Jukawa Estrada, de 17 años, visto por última vez el pasado 15 de julio, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/iyXOK3pbWa — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 16, 2026

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Ficha de búsqueda de Josmar Zeus Calec, desaparecido en CDMX

En la ficha de búsqueda, con fecha del jueves 16 de julio, se describe a Josmar como un joven que mide 1.55 metros, de complexión delgada, tez morena clara, cabello negro y ojos café oscuro.

Como señas particulares se mencionan una perforación en la ceja izquierda, además de una cicatriz en la patilla derecha. Además, la última vez que fue visto llevaba una camiseta blanca sin mangas, pants negro y tenis blancos.

Buscan a un niños de 2 años también en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Asimismo, un día antes, se activó la Alerta Amber para dar con Diego Adrián Rangel Portal, un niño de dos años que fue visto por última vez el 14 de julio en la colonia Roma, también en la Cuauhtémoc de la CDMX.

El niño iba acompañado de Mirella Adriana Portal Conejo, una mujer de 38 años, quien se presume podría ser su madre debido a los apellidos; sin embargo, las autoridades no revelaron este detalle.

El menor mide 86 centímetros, tiene complexión delgada, tex clara, cabello castaño oscuro y ojos café oscuro. En la ficha de búsqueda no se mencionaron señas particulares.

Si tienes alguna información sobre alguno de estos menores, puedes comunicarte a los números de la Fiscalía de CDMX: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

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