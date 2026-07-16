Las 9 carreras de la UNAM con menor demanda: razón por la que tienen más lugares que aspirantes

Ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), suele representar uno de los mayores retos para miles de estudiantes cada año. Mientras licenciaturas como Medicina, Derecho, Psicología y Ciencias de la Comunicación concentran una alta demanda, existen otras opciones donde ocurre exactamente lo contrario hay más lugares disponibles que aspirantes.

De acuerdo con datos del proceso de admisión para el ciclo escolar 2026, 2017, al menos 9 licenciaturas de la UNAM registran una baja demanda, lo que representa una oportunidad para quienes buscan estudiar en una de las universidades más prestigiosas de América Latina.

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¿Cuáles son las caras de la UNAM con menor demanda en 2026?

Según información oficial de la UNAM, estas son las licenciaturas donde la oferta supera ampliamente al número de solicitantes:

Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento (50 lugares y 4 aspirantes) Geografía Aplicada (23 lugares y 5 aspirantes) Etnomusicología (20 lugares y 9 aspirantes) Geohistoria (40 lugares y 11 aspirantes) Lengua y Literaturas Modernas Alemán (27 lugares y 15 aspirantes) Desarrollo Territorial (36 lugares y 18 aspirantes) Estudios Sociales y Gestión Local (40 lugares y 23 aspirantes) Literatura Intercultural (40 lugares y 25 aspirantes) Historia del Arte (40 lugares y 26 aspirantes).

En algunos casos como Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento y Geografía Aplicada, el número de aspirantes, ni siquiera alcanza una decena.

¿Por qué estas licenciaturas de la UNAM tienen tan poca demanda?

La UNAM, a través de la información difundida por la gaceta CCH, señala que esta situación responde a diversos factores, entre ellos la falta de difusión, el desconocimiento de los campos laborales, la percepción de qué ofrecen pocas oportunidades de empleo y el hecho de qué algunas se imparten únicamente en campus ubicados fuera de la Ciudad de México como Michoacán, Guanajuato, Yucatán o Tlaxcala. La Universidad también aclaró que ninguna de estas carreras se encuentra en riesgo de desaparecer.

¿Cuándo salen los resultados del examen UNAM 2026?

Para el ciclo 2026-2027, la UNAM mantuvo su movilidades de Pase Reglamentado y Concurso de Selección; tras la aplicación del examen de admisión en línea, los resultados se publicarán el 17 de julio de 2026, mientras que el proceso de inscripción para los estudiantes aceptados se realizará durante los primeros días de agosto, conforme al calendario oficial.

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