Trabajo en pleno julio: INEGI abre vacantes en Nuevo León con salario de hasta 17 mil pesos

¿Buscas chamba? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG) podría tener la solución para ti, ya que abrió una serie de vacantes en Nuevo León para ser parte de su equipo de trabajo para la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2026.

Se trata de dos puestos:

Entrevistador de Operativos Especiales

Analista de Información (supervisor)

Se trata de puestos con salarios de hasta 17 mil pesos y si te interesa, la fecha límite para aplicar es el viernes 24 de julio.

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Requisitos de las vacantes del INEGI en Nuevo León durante julio 2026

A detalle, estos son los requisitos que pide cada una de las vacantes:

Entrevistador de Operativos Especiales

Jornada laboral de lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas, pero “está sujeto a las necesidades del proyecto”

de 08:30 a 16:30 horas, pero “está sujeto a las necesidades del proyecto” A partir de 2º semestre de la universidad o título en cualquier disciplina

o título en cualquier disciplina Un año de experiencia en encuestas en hogares

en encuestas en hogares Disponibilidad para viajar, manejo de vehículo estándar y licencia de conducir vigente

Salario de 16 mil 711.49 pesos

El contrato concluye el 11 de septiembre de 2026

Analista de Información (supervisor)

Jornada laboral de lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas , pero “está sujeto a las necesidades del proyecto”

, pero “está sujeto a las necesidades del proyecto” Estudiantes de universidad o con título

Disponibilidad para viajar, manejo de vehículo estándar y licencia de conducir vigente

Salario de 17 mil 207.42 pesos

Pasos para registrarte a las vacantes del INEGI en Nuevo León durante julio 2026

Para aplicar debes de enviar tu currículum actualizado al correo paula.velazquez@inegi.org.mx, así como reunir documentos RFC, cartilla militar (en el caso de hombre), así como la credencial del INE.

Recuerda que ambos puestos son para la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana, la cual tiene como objetivo realizar estimaciones de la percepción de la población sobre la seguridad pública, uno de los indicadores más esperados año por año por la población.

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