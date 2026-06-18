Aunque los gatos son animales considerados independientes como cualquier mascota requieren de cuidado pues son propensos a padecer enfermedades, una de las más peligrosas es la panleucopenia felina, y si tienes uno o varios te contamos cómo puedes protegerlos.

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¿Qué es la panleucopenia felina?

La panleucopenia felina es una enfermedad causada por un parvovirus que ataca el sistema inmune del gato afectando el intestino y disminuyendo la cantidad de glóbulos blancos. Algunos de los síntomas más comunes son:

Fiebre alta

Vómitos

Diarrea severa

Deshidratación

Los gatos bebés y los que no están vacunados son más propensos a padecer esta enfermedad.

Cuidados para evitar que tu gato enferme

Así que si quieres evitar que tu gato enferme, aquí te compartimos algunos recomendaciones para que protejas a tu mascota:

Una buena dieta ayuda a que tu gato tenga un buen sistema inmunológico. Es importante que le des comida rica en proteínas.

Puedes incluir suplementos alimenticios que fortalezcan sus defensas.

Evita cambios bruscos en la dieta para que esto no afecte su flora intestinal.

Dale agua fresca y limpia todos los días.

Procura que su cartilla de vacunación siempre esté al día.

Lava y desinfecta sus tazones y productos.

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