Es oficial por el Congreso de Guanajuato: lanzan iniciativa que impactaría en los migrantes mexicanos en Estados Unidos

La comunidad migrante mexicana enfrenta fallas recurrentes en la atención consular en Estados Unidos, según denuncias documentadas por legisladoras locales. El Congreso de Guanajuato recibió una propuesta de punto de acuerdo que exige respuestas a la Cancillería mexicana y plantea revisar los protocolos vigentes en los consulados del país.

La iniciativa surge de un caso puntual ocurrido en territorio estadounidense. Un connacional denunció haber sido agredido por personal de seguridad al intentar ingresar a un consulado mexicano, y ese episodio detona la respuesta del Congreso de Guanajuato ante lo que califican como un patrón de negligencia institucional.

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¿Qué exige el Congreso de Guanajuato a la Secretaría de Relaciones Exteriores?

El exhorto se apoya en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y fue turnado a la Comisión de Atención a las Personas Migrantes. El Congreso de este estado, encabezados por el grupo parlamentario del PAN impulsa la propuesta junto con la representación del PRD, y exige a la Cancillería mexicana dar seguimiento formal a la queja antes de que escale a otras instancias.

El punto de acuerdo pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores dar seguimiento puntual a la queja presentada por el ciudadano mexicano David Abundiz Castro. El hecho ocurrió a las afueras del consulado de México en San Bernardino, California, y generó indignación entre legisladores de Guanajuato.

La diputada Yesenia Rojas Cervantes, junto con Luz Itzel Mendo González, encabezó la presentación del exhorto ante el pleno. Rojas Cervantes señaló que los consulados representan la principal vía de defensa para los mexicanos en el extranjero y exigió protocolos claros contra la discriminación.

El texto también pide a la SRE implementar mecanismos de mejora en los servicios consulares. La propuesta busca evitar que se repitan casos de criminalización hacia quienes acuden a realizar trámites, y plantea una revisión integral de los procesos de atención al migrante.

PAN y PRD impulsan exhorto para reforzar protocolos contra la discriminación migrante. (Spencer Platt/Getty Images)

¿Qué papel juega el Congreso de la Unión en la propuesta de Guanajuato?

El exhorto no se limita al ámbito estatal y también involucra al Congreso de la Unión. La propuesta pide reforzar el presupuesto destinado a las oficinas consulares mexicanas en Estados Unidos.

Rojas Cervantes documentó que los consulados enfrentan rezagos en trámites y carecen de personal suficiente para atender la demanda actual. La legisladora mencionó irregularidades en los sistemas de citas y denunció fallas administrativas que afectan directamente a los connacionales.

El caso de San Bernardino se suma a otros reportes previos sobre maltrato institucional. El Congreso de Guanajuato insiste en que la red consular necesita más recursos humanos y materiales para garantizar una atención digna a la comunidad migrante.

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