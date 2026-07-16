Revelan la causa de muerte del actor Sam Neill, “estuvo muy enfermo las últimas semanas”

Sam Neill, reconocido por su papel en Jurassic Park falleció a los 78 años y finalmente se reveló la causa de muerte del actor pues su partida fue inesperadas.

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¿De qué murió Sam Neill?

Fue Philip Grenz, representante del actor quien luego de que se dieran a conocer muchas versiones y especulaciones sobre la muerte de Sam Neill decidió salir a aclarar algunos detalles a los fans.

Grenz reveló que Sam Neill había vencido el linfoma con un tratamiento llamado terapia CAR-T y que su muerte había sido debido a una neumonía.

Por su parte, Laura Tingle, expareja de Neill confirmó a ABC Radio Sídney que el actor había estado hospitalizado en una clínica privada pero no había logrado recuperarse.

Además indicó que por el cáncer en la sangre había recibido mucha quimioterapia e inmunoterapia lo que dejó su sistema inmune muy comprometido.

Funeral de Sam Neill

Respecto al funeral de Sam Neill, se dio a conocer que será en un evento privado en una granja en Nueva Zelanda donde solo asistirá un grupo reducido de amigos y parientes.

Esto para cumplir con la voluntad de Neill y para mantener la privacidad. La familia y personas cercanas a Sam Neill han solicitado respeto y discreción en este momento.

Sam Neill destacó por se una de las figuras más versátiles del cine, principalmente por su papel como el palentólogo Alan Grant en las películas de Jurassic Park. También participó en otros filmes como:

My Brilliant Career

Dead Calm

La lección de piano

Omen III: The Final Conflict

The Tudors

Obtuvo múltiples reconocimientos pues estuvo nominado al Emmy por la miniserie Merlin de 1998 y como narrador de Wild New Zealand (2017) y en los Globos de Oro por Merlin, One Against the Wind y Reilly: Ace of Spies.

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