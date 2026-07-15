La curiosa diferencia en la multa por no usar el cinturón de seguridad en Jalisco y Edomex

No usar el cinturón de seguridad al conducir puede costar mucho más caro según el estado donde circules. Y es que mientras en Jalisco, la multa puede superar los 3 mil pesos; en el Estado de México la sanción máxima no llega a 600 pesos.

La diferencia es amplia, pero la obligación es la misma en ambos estados: tanto quien conduce como sus acompañantes deben llevar el cinturón correctamente colocado durante todo el trayecto.

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¿Cuánto cuesta no usar el cinturón en Jalisco?

El artículo 363, numeral 1, fracción VII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco sanciona a quienes no utilicen el cinturón de seguridad o lo lleven colocado de forma incorrecta. La obligación aplica tanto para la persona conductora como para sus acompañantes.

La multa va de 10 a 30 UMA. Con el valor vigente en 2026, los montos son:

Multa mínima, 10 UMA: $1,173.10 pesos

$1,173.10 pesos Multa máxima, 30 UMA: $3,519.30 pesos

Incluso la sanción mínima de Jalisco duplica la multa máxima que puede aplicarse en el Estado de México.

Sin excepciones al usar el cinturón de seguridad. En ambos estados, todos los pasajeros están obligados a usar el cinturón de seguridad.

¿De cuánto es la multa en el Estado de México?

En el Edomex, el artículo 90, fracción IV del Reglamento de Tránsito obliga a quien conduce a colocarse el cinturón y comprobar que todos los pasajeros también lo utilicen correctamente. La excepción corresponde a quienes viajan en vehículos de emergencia.

La sanción aparece en la tabla del artículo 122 y va de 3 a 5 UMA:

Multa mínima, 3 UMA: $351.93 pesos

$351.93 pesos Multa media, 4 UMA: $469.24 pesos

$469.24 pesos Multa máxima, 5 UMA: $586.55 pesos

Aunque el monto es menor que en Jalisco, la regla también responsabiliza a quien maneja por el uso correcto del cinturón entre sus acompañantes.

¿Por qué la multa puede cambiar en Edomex?

El monto depende de las infracciones pendientes que tenga la persona sancionada. El artículo 122 contempla tres niveles:

Mínima: cuando no existen multas pendientes de pago

cuando no existen multas pendientes de pago Media: cuando se tienen entre dos y tres infracciones pendientes

cuando se tienen entre dos y tres infracciones pendientes Máxima: cuando se acumulan cuatro o más

Esto significa que dos personas pueden cometer la misma falta y recibir una sanción distinta, según su historial de multas.

Más allá de la diferencia en el costo, la obligación es la misma en los dos estados: todas las personas que viajan en el vehículo deben llevar el cinturón correctamente colocado durante el trayecto.

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