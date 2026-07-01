Presentan iniciativa en el Congreso del Edomex que impactaría en los cargos municipales

La forma en que se designan y supervisan los tesoreros municipales en el Estado de México podría cambiar en los próximos años gracias a una nueva iniciativa que busca, principalmente, establecer mecanismos de control y responsabilidades para quienes intervengan en su nombramiento.

Por ahora, la propuesta apenas comenzó su camino legislativo en el Congreso mexiquense y todavía deberá ser discutida por los diputados. Sin embargo, de aprobarse, modificaría el funcionamiento de las tesorerías municipales y el papel que desempeñan los cabildos en este tipo de decisiones.

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¿Qué cambiaría con los tesoreros municipales?

La iniciativa busca reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para que el proceso de nombramiento y remoción de los tesoreros deje de depender de decisiones simples y requiera el respaldo de una mayoría calificada del Cabildo.

De acuerdo con el proyecto, la legislación vigente presenta vacíos que dificultan actuar con rapidez cuando existen posibles irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos públicos. Por ello, se plantea establecer procedimientos más claros tanto para la designación de los funcionarios como para los casos en que sea necesario intervenir por posibles riesgos administrativos.

Otro de los cambios es que la propuesta diferencia las medidas preventivas de las sanciones definitivas. Esto significa que un tesorero podría ser separado temporalmente del cargo mientras se desarrolla una investigación, pero una remoción definitiva únicamente procedería al concluir el procedimiento correspondiente.

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➡️ El diputado Javier Cruz (#morena) propuso ampliar los requisitos y establecer la exigencia de mayoría calificada en los cabildos (dos terceras partes de sus integrantes) para el nombramiento y remoción… pic.twitter.com/Q4z3CATBLj — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) June 29, 2026

Los requisitos que tendrían que cumplir los aspirantes

La iniciativa también contempla elevar los requisitos para quienes aspiren a ocupar una tesorería municipal, con el objetivo de que acrediten conocimientos técnicos y cumplan con diversos controles antes de asumir el cargo.

Entre las condiciones propuestas destacan:

Aprobar una evaluación de control de confianza.

Contar con un dictamen de idoneidad técnica y financiera.

Presentar una constancia de no antecedentes penales.

Entregar las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Comparecer públicamente ante el Cabildo para presentar su perfil y plan de trabajo.

Además, se plantea crear la figura del Encargado de Despacho de la Tesorería Municipal, quien asumiría temporalmente las funciones cuando el titular sea separado de manera provisional, con el fin de evitar que las actividades administrativas se detengan.

La propuesta también alcanzaría a los integrantes del Cabildo

Los cambios no sólo impactarían a quienes ocupen la Tesorería Municipal. La iniciativa también establece nuevas responsabilidades para los integrantes de los ayuntamientos al momento de aprobar estos nombramientos.

En caso de que una designación realizada con dolo, conflicto de interés o negligencia grave provoque afectaciones a las finanzas del municipio, los integrantes del Cabildo podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o penales por su actuación.

El promovente de la reforma sostiene que el objetivo no es asumir automáticamente que existe responsabilidad por ocupar el cargo, sino establecer controles que permitan prevenir posibles irregularidades y contar con procedimientos definidos cuando sea necesario intervenir.

¿Cuándo podría entrar en vigor la reforma?

La iniciativa, presentada por el diputado Javier Cruz Jaramillo, fue turnada a comisiones legislativas, donde será analizada antes de que pueda regresar al Pleno del Congreso del Estado de México para su discusión y eventual votación.

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