La Embajada de Estados Unidos avisa a todos los mexicanos por la visa americana: el motivo por el que el trámite puede demorarse

La Embajada de Estados Unidos en México emitió un aviso para quienes buscan realizar el trámite de la visa americana. La representación diplomática apuntó que en los casos de trámites para familias, todos los integrantes deben acudir físicamente a la cita consular, independientemente de su edad.

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¿Por qué se puede retrasar el trámite de la visa americana en México?

La Embajada advirtió que las familias que tramitan la visa en familia deben asistir en grupo completo a la cita consular. La medida aplica tanto para adultos como para menores de edad y personas adultas mayores, por lo que nadie puede faltar el día de la entrevista si forma parte de la solicitud.

“Si algún miembro de tu grupo familiar no se presenta a la cita, el proceso de visa de esa persona podría demorarse“, indicó la Embajada a través de un mensaje difundido en sus canales oficiales.

Así, la Embajada busca que los mexicanos que tramitan una visa estadounidense conozcan las reglas del proceso y eviten demoras derivadas de la inasistencia de algún miembro de la familia.

Es importante aclarar que, si por alguna razón un integrante no puede presentarse, es posible revisar las opciones disponibles para reprogramar el trámite conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades consulares.

📋 Información Importante sobre Citas Consulares

Si estás tramitando tu visa en familia, TODOS los solicitantes deben presentarse físicamente a la cita consular, sin importar la edad.

✅ Esto incluye niños y adultos mayores.

⚠️ Importante: Si algún miembro de tu grupo familiar no… pic.twitter.com/HkyVdCtwKO — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 13, 2026

¿Cómo tramitar la visa americana y cuáles son los requisitos?

Obtener una visa americana es un requisito indispensable para los mexicanos que desean viajar a Estados Unidos por turismo, negocios, visitas familiares o tratamiento médico. La visa de no inmigrante B1/B2 es la más solicitada por los mexicanos y permite realizar viajes temporales a EU.

Para obtenerla es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Pasaporte mexicano vigente

vigente Formulario DS-160 debidamente llenado en línea

debidamente llenado en línea Pago de la tarifa consular correspondiente

correspondiente Citas para la toma de datos biométricos y la entrevista consular

Documentos como comprobantes de empleo, ingresos, propiedades o cualquier evidencia de arraigo en México

La visa de turista y negocios tiene una tarifa de 185 dólares, la cual no es reembolsable, incluso si la solicitud es rechazada. El tiempo para obtener una cita depende de la disponibilidad en cada consulado y puede variar de semanas hasta meses. En caso de que la solicitud sea aprobada, el pasaporte con la visa se entrega en días posteriores.

Por otro lado, la Embajada recomienda revisar con anticipación la documentación y confirmar que todos los integrantes del grupo podrán asistir en la fecha y hora asignadas. También es importante llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos.

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