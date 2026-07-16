Madre buscadora localizó los restos de su hijo en una fosa de Sonora; permaneció 4 años desaparecido

Tras cuatro años desaparecido, Guerras Buscadoras Cajeme confirmó en redes sociales el “hallazgo sin vida” de Ángel Eduardo Espinoza Meza, hijo de Dulce, una de las madres buscadoras del colectivo.

El hallazgo se llevó a cabo aparentemente el pasado 23 de junio en un fosa clandestina del municipio de Bácum, al sur de Sonora, que encontró el colectivo durante sus rondas de búsqueda.

En el mensaje se mencionó que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó, tras análisis de identidad, que los restos óseos pertenecían al joven que permaneció en calidad de desaparecido desde el 15 de abril de 2022 en Ciudad Obregón, Sonora, es decir, permaneció desaparecido durante cuatro años.

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“Gracias a su madre Dulce por no perder las esperanzas y por siempre confiar en su familia de Guerreras. No somos de sangre, pero somos familia del mismo dolor. Lamentamos tanto lo que están viviendo, después de tanto tiempo buscar y de no tener noticias de Ángel Eduardo, nos duele que la noticia haya sido ésta”, se pudo leer en una publicación de Facebook.

Localizan otro cuerpo en la fosa clandestina de Bácum, Sonora

En el lugar de los hechos también fueron localizados los restos de Heriberto Adarga; sin embargo, no se dio más información sobre la familia.

Lo que sí se difundió desde la página de las madres buscadoras fue el hallazgo de diversas prendas de vestir y artículos personales, mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades para que se analice la identidad de éstas.

Crisis de desaparición de personas en Sonora

La crisis de desaparición de personas sigue en aumento en el estado de Sonora, de acuerdo a la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos (IMDHD), pues hasta mayo de 2026 se tenía el reporte de seis mil 111 casos.

Dicha institución reportó que los municipios con mayor incidencia son:

Hermosillo con mil 311 reportes de desaparición

Cajeme con 767

con 767 Nogales con 684

con 684 Guayma s con 462

s con 462 Caborca con 333

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