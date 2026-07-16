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/México/Nota

Carreteras paralizadas por bloqueos y fuertes accidentes hoy 16 de julio: minuto a minuto

Los bloqueos mantienen cierres completos en carreteras del país hoy 16 de julio; toma precauciones si saldrás de viaje en estas vacaciones

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras alertan a los usuarios sobre bloqueos en vialidades importantes del país hoy jueves 16 de julio, por lo que exhortan a los conductores a tomar precauciones. El Libramiento Villahermosa, México-Cuernavaca y México-Querétaro son de las más afectadas.

Ahora que terminó el ciclo escolar y comenzaron las vacaciones de verano se registra un incremento de automóviles en las carreteras, así que procura salir con anticipación.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

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