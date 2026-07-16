Carreteras paralizadas por bloqueos y fuertes accidentes hoy 16 de julio: minuto a minuto

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras alertan a los usuarios sobre bloqueos en vialidades importantes del país hoy jueves 16 de julio, por lo que exhortan a los conductores a tomar precauciones. El Libramiento Villahermosa, México-Cuernavaca y México-Querétaro son de las más afectadas.

Ahora que terminó el ciclo escolar y comenzaron las vacaciones de verano se registra un incremento de automóviles en las carreteras, así que procura salir con anticipación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?