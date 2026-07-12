Tarjeta Rosa Guanajuato segundo registro: estos son los requisitos para que mujeres reciban $6,000 retroactivos y cómo registrarte en la app

La Tarjeta Rosa Guanajuato abrió una nueva etapa para mujeres que buscan entrar al programa o terminar un trámite pendiente. El proceso, a comparación de otros trámites, cuenta la ventaja de poder realizarse desde la app del programa, además de la plataforma oficial, por lo que es importante tener los documentos listos antes de iniciar y obtener el apoyo de $6,000 pesos.

Además, esta fase también incluye a quienes ya se habían registrado, pero no recogieron su tarjeta.

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¿Qué mujeres pueden registrarse a la Tarjeta Rosa Guanajuato?

Los requisitos principales son:

Madres de familia de 25 a 45 años de edad

Vivir en Guanajuato

Ser madre de familia

Tener INE vigente

Contar con CURP

Tener correo electrónico activo

Contar con número de teléfono celular

Presentar comprobante de domicilio

Contar con acta de nacimiento de una hija o hijo con código QR

¿Cómo iniciar el registro de la Tarjeta Rosa por primera vez?

La nueva etapa inició el 1 de julio de 2026, y de acuerdo con la Secretaría del Nuevo Comienzo, hay solo 45 mil espacios disponibles en esta nueva fase, por lo que la convocatoria se cerrará cuando todos los lugares estén ocupados.

Para iniciar el registro a través de la app Tarjeta Rosa, los pasos generales son:

Descargar la app oficial Tarjeta Rosa

Seleccionar “Empieza tu Registro 2026”

Leer los requisitos del apoyo

Aceptar términos, condiciones y aviso de privacidad

Capturar los datos personales solicitados

Registrar CURP, teléfono celular y correo electrónico

Subir INE vigente

Subir comprobante de domicilio

Subir acta de nacimiento de una hija o hijo con código QR

Revisar que la información sea correcta

Guardar el folio o comprobante del sistema

Después de completar esta parte, la solicitante deberá seguir las indicaciones de la plataforma. Si resulta seleccionada, deberá acudir a la cita para recibir la tarjeta, ya que la entrega del plástico forma parte del proceso para acceder al apoyo.

¿Cómo reagendar cita si no recogiste la Tarjeta Rosa?

Para reagendar, los pasos generales son:

Entrar a la app Tarjeta Rosa o al portal de citas

Buscar la opción de consulta o reagenda

Ingresar teléfono, folio o los datos que solicite el sistema

Seleccionar el municipio correspondiente

Elegir la sede más cercana disponible

Revisar días y horarios libres

Seleccionar nueva fecha y hora

Confirmar la cita

Guardar o tomar captura del comprobante

Antes de confirmar, se debe revisar bien la sede, el día y la hora, porque después podría no ser posible hacer cambios. Si la app presenta fallas, la beneficiaria puede intentar desde el portal de citas o pedir orientación en los canales oficiales de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

¿Cuándo recibirán los $6,000 de la Tarjeta Rosa?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría del Nuevo Comienzo. El calendario queda así:

Nuevas beneficiarias de la segunda etapa: $6,000 pesos en noviembre

Mujeres que reagenden y completen el proceso: $6,000 pesos en noviembre

Beneficiarias que recibieron tarjeta en abril y mayo: dos pagos de $3,000 pesos, uno en junio y otro en noviembre

Además del apoyo económico, la Tarjeta Rosa contempla beneficios adicionales. Estos pueden consultarse en el Portal Social de Guanajuato, el sitio de CITA Tarjeta Rosa y los canales oficiales de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

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