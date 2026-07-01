Requisitos y cómo registrarse en Guanajuato al apoyo de $7,000 pesos para mujeres y jóvenes

Emprender no siempre es sencillo, sobre todo cuando hace falta capital para comenzar. Por ello, en Guanajuato está abierta la convocatoria Creemos en Ti, un programa que ofrece apoyo económico a mujeres y jóvenes que buscan iniciar o fortalecer un negocio.

Sin embargo, completar el registro en línea es apenas el primer paso. Para seguir en el proceso será necesario asistir al Taller Inicial del Emprendedor y entregar los documentos solicitados en el municipio correspondiente.

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¿De cuánto es el apoyo Creemos en Ti?

Creemos en Ti contempla un apoyo de $7,000 pesos no reembolsables. Esto significa que no funciona como crédito ni debe pagarse de vuelta, siempre que la persona cumpla con el proceso marcado en la convocatoria.

El recurso forma parte de Tú Puedes Guanajuato, una institución estatal que ofrece soluciones financieras y acompañamiento a personas emprendedoras. En este caso, el dinero opera como capital semilla para mujeres y jóvenes que buscan iniciar o dar un primer impulso a una actividad productiva.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

Pueden participar:

mujeres de 18 a 59 años

jóvenes emprendedores de 18 a 30 años

personas de comunidades rurales

integrantes de grupos vulnerables

personas con un proyecto en etapa inicial

¿Qué municipios participan?

Aunque Creemos en Ti forma parte de una estrategia estatal, esta etapa no está abierta para todos los municipios de Guanajuato. La convocatoria vigente de Tú Puedes Guanajuato está dirigida a:

San Diego de la Unión

Dolores Hidalgo

Ocampo

San Felipe

Hasta ahora, el formulario de registro se mantiene habilitado para estos municipios. Sin embargo, la página oficial no precisa una nueva fecha de cierre.

¿Cómo registrarse al apoyo Creemos en Ti?

El proceso inicia en línea, pero la asistencia al taller es el primer requisito para comenzar la solicitud. Al terminar el registro, la persona recibirá la confirmación con el lugar, día y hora de la jornada.

Pasos para registrarse:

Ingresar al formulario: creemosenti.com Llenar el pre-registro Revisar los datos antes de enviarlos Esperar la confirmación del taller Acudir con expediente completo

El Taller Inicial del Emprendedor dura alrededor de dos horas, más el tiempo destinado al levantamiento de solicitudes.

¿Qué documentos piden?

Para iniciar la solicitud, las personas deberán presentar:

identificación oficial vigente, como INE o pasaporte

CURP, solo si no aparece en la identificación

comprobante de domicilio en Guanajuato, no mayor a 90 días y sin adeudos vencidos

documento adicional si el comprobante está a nombre de otra persona

tres fotografías impresas del local, productos o lugar de la actividad

una fotografía completa del negocio

constancia, diploma o certificación, solo si el giro lo requiere

En actividades relacionadas con cuidado personal, la convocatoria puede pedir documentos que acrediten experiencia o conocimientos.

¿Quiénes no pueden recibir el apoyo?

No podrán acceder al recurso quienes:

hayan recibido Tarjeta Rosa

tengan o hayan tenido financiamientos de Tú Puedes Guanajuato

sean servidoras o servidores públicos

no cumplan con la edad requerida

no vivan en los municipios activos

no asistan al taller

¿Dónde consultar la convocatoria?

La convocatoria completa puede revisarse en la página oficial de Tu Puedes Guanajuato. Para mayor información, se pueden consultar los canales de atención como el teléfono 477 148 1242 y el correo tupuedes@guanajuato.gob.mx.

Además de Creemos en Ti, Tú Puedes Guanajuato ofrece otros financiamientos para negocios. Entre ellos están:

Tú Puedes: hasta $10,372 pesos .

hasta . Lealtad: hasta $50,000 pesos .

hasta . Confiamos en Ti: de $10,001 a $50,000 pesos .

de . Tus Ideas Valen: hasta $500,000 pesos .

hasta . Alcanza tu Sueño: de $50,001 a $500,000 pesos.

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