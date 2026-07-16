Clima hoy 16 de julio en México: Fenómenos que afectarán al país y condiciones que generarán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer su pronóstico del clima para hoy jueves 16 de julio 2026. En adn Noticias te explicamos los fenómenos que afectarán al país para que tomes precauciones.

La dependencia informó que el monzón mexicano sobre el noroeste de México, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, la onda tropical 19 que se desplazará sobre el sureste mexicano, además de divergencia en altura, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Además, se prevén rachas fuertes de viento y probabilidad de formación de torbellinos en Coahuila.

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¿Dónde lloverá hoy?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte y centro), Coahuila (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guerrero (costa y este) y Puebla (sureste),

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

¿En qué estados de México hará calor hoy jueves 16 de julio?

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas (costa), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

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