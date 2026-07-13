Todos los estudiantes de este municipio del Edomex pueden viajar totalmente gratis si cumplen con los requisitos

Viajar diariamente a la universidad puede representar uno de los gastos más fuertes cuando se estudia en otro municipio o estado. Sin embargo, y en el caso del Valle de México, este gasto puede elevarse exponencialmente debido a los precios del transporte público, el tráfico, entre otras situaciones. Ante este panorama, Tecámac abrió un programa de transporte gratis para estudiantes que puede cubrir la totalidad de sus traslados escolares.

El beneficio, a comparación de otros apoyos, se entrega como un respaldo económico mensual mediante transferencia o depósito bancario. Se llama Contigo a la Uni y está dirigido a estudiantes de nivel superior que viven en Tecámac.

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¿Qué estudiantes de Tecámac pueden viajar gratis?

El programa del Edomex no está limitado únicamente a quienes estudian en universidades públicas. También pueden registrarse alumnos de instituciones privadas, siempre que el plantel se encuentre fuera del territorio de Tecámac y cursen alguno de los siguientes niveles:

Licenciatura

Ingeniería

Técnico Superior Universitario

También es necesario comprobar una residencia mayor a seis meses en Tecámac y permanecer inscrito durante el ciclo escolar vigente.

¿El municipio pagará todo el pasaje?

La cantidad no será igual para todas las personas. El apoyo cubrirá desde el 50% y hasta el 100% del gasto de transporte, de acuerdo con la distancia recorrida y los resultados del estudio socioeconómico elaborado por el DIF de Tecámac.

El beneficio tendrá una duración de cinco meses durante 2026 y únicamente se entregará en periodo de clases, sin contemplar vacaciones. También existe la posibilidad de ampliarlo durante 2027, aunque esto dependerá de la continuidad del programa.

Entre los aspectos que revisará el comité seleccionador aparecen:

Distancia entre la vivienda y la escuela

Uso habitual del transporte público

Situación económica y condición de vulnerabilidad

Discapacidad o enfermedad

Mujeres en situación de desigualdad

Mérito académico

La selección final también estará sujeta a la validación de los documentos y al presupuesto disponible.

¿Qué documentos deben presentar los estudiantes?

Además de la documentación básica, la plataforma oficial solicita algunos archivos con características específicas. La INE debe mostrar un domicilio de Tecámac y cargarse ampliada al 200%, mientras que la CURP debe incluir código QR actualizado en 2026.

Los principales documentos son:

INE o identificación oficial vigente

CURP con código QR

Comprobante de domicilio reciente

Credencial escolar

Constancia, tira de materias, Kardex o boleta vigente

Tarjeta de débito o número de cuenta bancaria

Correo electrónico y teléfono celular

El portal permite agregar de manera opcional comprobantes de actividades deportivas, culturales o artísticas, así como documentos que acrediten la participación en organizaciones sociales, ambientales, de inclusión o protección animal. Cada archivo digital debe pesar un máximo de 10 MB.

¿Cómo se completa el registro de Contigo a la Uni?

Es importante mencionar que el periodo de registro en línea finalizó en días anteriores. Sin embargo, para quienes hicieron el prerregistro deben acudir durante julio a la sede, fecha y horario que aparecen en su comprobante para finalizar el proceso de registro. Al presentarse tendrán que llevar la documentación física para integrar el expediente, responder el estudio socioeconómico y completar los diagnósticos del DIF municipal.

Las dos sedes habilitadas son:

El Centro de Atención a la Juventud Ágora, en Villa del Real

La Unidad Administrativa La Cuchara, frente a la Casa de Cultura de Héroes Tecámac Sexta Sección

De acuerdo con la información oficial del programa, el trámite presencial toma alrededor de 15 minutos cuando se presentan todos los documentos completos. Una vez terminada la revisión, los resultados serán informados mediante los canales oficiales del municipio o al correo proporcionado por cada estudiante.

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