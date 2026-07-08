Es oficial por la Secretaría de Movilidad del Edomex: anuncian medida que impactará en el transporte público de la Zona Oriente

La Secretaría de Movilidad del Estado de México destinará una inversión de 11 mil 800 millones de pesos para renovar el transporte público, la infraestructura vial y los senderos seguros en beneficio de 10 millones de habitantes de la región.

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¿En qué consiste la medida de la Secretaría de Movilidad del Edomex para el transporte público de la Zona Oriente?

La inyección financiera del Gobierno del Estado de México busca revertir el rezago vial en las demarcaciones con mayor densidad poblacional de la entidad. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa esta estrategia conjunta con las autoridades federales para facilitar los traslados cotidianos de la población hacia sus centros de trabajo.

La distribución de los recursos económicos asignados por la federación renovará el entorno urbano bajo este esquema:

Proyectos de movilidad: concentran una partida de 5 mil 900 millones de pesos para agilizar las interconexiones viales terrestres.

concentran una partida de 5 mil 900 millones de pesos para agilizar las interconexiones viales terrestres. Senderos seguros: reciben 3 mil millones de pesos destinados a la iluminación y recuperación de andadores peatonales públicos.

reciben 3 mil millones de pesos destinados a la iluminación y recuperación de andadores peatonales públicos. Transporte público: obtiene 2 mil 900 millones de pesos para modernizar y ampliar los sistemas colectivos de pasajeros.

¿A cuántas personas beneficiarán las obras viales en la Zona Oriente del Edomex?

La consolidación de estas redes viales pretende reconfigurar la dinámica económica en los límites con la capital del país. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que los frentes de obra mejorarán la calidad de vida de más de 10 millones de mexiquenses. La estrategia concentrará sus mayores esfuerzos de urbanismo en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco e Ixtapaluca.

Las cuadrillas técnicas de la Secretaría de Movilidad del Estado de México agruparán el despliegue de maquinaria pesada en los puntos con mayor saturación de tráfico.

Este día, asistí a reunión para revisar los avances en la implementación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, el cual hace un año presentó nuestra querida Presidenta de la República, Doctora @Claudiashein.

Gracias a la visión humanista y a la sensibilidad de… pic.twitter.com/GZMfTK6rLu — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) July 6, 2026

¿Qué otras áreas sociales atenderá el Plan Integral en la Zona Oriente mexiquense?

El proyecto de rescate institucional abarca áreas prioritarias ajenas al transporte para subsanar el crecimiento desordenado en las comunidades marginadas.

El coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez, afirmó que la estrategia ejecutará 121 acciones para cerrar brechas de desigualdad. El despliegue de las dependencias federales canalizará mejoras urgentes en el abasto de agua, servicios de salud, educación, vivienda y seguridad pública.

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