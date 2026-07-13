Calendario escolar: Lista de cambios que planea la SEP en el ciclo escolar 2026-2027; ¿te afectan?

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció el anteproyecto del nuevo calendario del ciclo escolar 2026-2027, en el cual se prevén algunos cambios clave que podrían afectar a las familias mexicanas.

En adn Noticias, te contamos cuáles serán esos cambios que se están considerando, por ejemplo, en la fecha del fin de ciclo escolar y la entrega de las boletas de calificaciones. Te contamos todo lo que se sabe.

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¿Cuándo comienza el ciclo escolar 2026-2027?

Una de las fechas que generan más interés a padres y madres de familia es el inicio del ciclo escolar 2026-2027 para los alumnos de educación básica. Si tienes hijos en preescolar, primaria o secundaría es normal que te mantengas atento para conocer los cambios que habrá en el calendario SEP.

Aunque, el calendario escolar 2026-2027 aún no es oficial, la SEP ya maneja un anteproyecto que marca el próximo lunes 31 de agosto de 2026 como la fecha de inicio de clases.

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE



El @IEBEM_ informa que el Calendario Escolar 2026-2027 que circula en redes sociales y diversos medios no es un documento oficial; se trata de un anteproyecto. pic.twitter.com/FpH04OmNFw — IEBEM (@IEBEM_) July 10, 2026

Lista de cambios en el nuevo calendario escolar 2027 SEP

El anteproyecto del calendario del ciclo escolar 2026-2027 marca algunos cambios importantes para el próximo año escolar. Estas son las modificaciones clave que plantea:

Fin de cursos : Se prevé para el 9 de julio de 2027

: Se prevé para el Entrega de boletas de calificaciones : Una semana antes del fin de ciclo.

: Una semana antes del fin de ciclo. Inicio de vacaciones de verano: El 10 de julio de 2027

De acuerdo con el nuevo calendario escolar, los alumnos de educación básica tendrán una semana menos de clases.

¿Cuándo serán las vacaciones del calendario escolar 2026-2027?

El nuevo calendario SEP contempla los dos periodos de vacaciones para los alumnos de todas las escuelas de educación básica públicas y privadas en las siguientes fechas:

Vacaciones de invierno : Del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 , por lo que las clases se reanudarían el 7 de enero.

: Del , por lo que las clases se reanudarían el 7 de enero. Vacaciones de Semana Santa: Del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. El regreso a las aulas sería el 5 de abril.

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