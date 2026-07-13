“No soy inocente, pero tampoco maté”: reviven el caso Cumbres con entrevista a Diego Santoy

El 2 de marzo de 2006, México se cimbró con el Caso Cumbres, un multihomicidio de dos menores de edad en Monterrey, Nuevo León, que derivó en el encarcelamiento y sentencia de 71 años de prisión para Diego Santoy Riveroll.

20 años más tarde, el caso volvió a tomar relevancia tras revivirse una entrevista del canal Penitenciaria de Saskia Niño de Rivera, publicada en 2025 en YouTube, donde el también conocido como Asesino de Cumbres aseguró que no es inocente, pero que él no mató a los menores de edad.

“Yo sé que cometí un delito y sé que debe haber una consecuencia de ese delito. No soy inocente, pero tampoco maté a nadie”, declaró en plena pandemia mientras cumplía su sentencia en el penal de Cadereyta.

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Diego Santoy aseguró que su declaración fue obtenida mediante tortura

A sus casi 40 años, el hombre sostiene que su declaración fue obtenida mediante tortura y el proceso judicial estuvo marcado por presuntas irregularidades; no obstante, nunca negó su participación en el crimen que le arrebató la vida a María Fernanda (de 3 años) y Erick Azur (de 7 años) Peña Coss.

Pese a las presuntas irregularidades, en sus declaraciones Santoy acusó directamente a Érika Peña Coss (hermana de los menores) de ser quien los mató porque presuntamente los odiaba.

Es por lo anterior que en la entrevista fue cuestionado sobre por qué las autoridades no investigaron a más personas en el caso, ante lo que señaló “hay que preguntarle al juez por qué nunca se hizo”; no obstante, dejó claro que la familia Peña Coss habría presuntamente tenido influencia el caso judicial, aunque esto nunca se ha demostrado.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justica del Estado de Nuevo León (FGJENL) en 2021 fijo sentencia definitiva en contra de Santoy Riveroll.

Escritor pide no olvidar el caso Cumbres

En 2025, adn Noticias entrevistó al escritor Javier Munguía, quien acababa de publicar El Caso Cumbres: Toda la verdad sobre los crímenes de Diego Santoy y ahí refirió la importancia de no olvidar lo que pasó en marzo de 2006.

De acuerdo al autor, “la memoria es frágil” y en este caso, específicamente, se puede ejemplificar cómo actúa la revictimización de todos los involucrados, pero especialmente de los menores que fallecieron.

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