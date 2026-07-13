Es oficial en el Congreso del Edomex: declaran tradiciones de San Antonio La Isla y Temoaya como patrimonio cultural

Detrás de un juguete de madera de San Antonio La Isla o de un tapete de Temoaya hay mucho más que una pieza artesanal. En ambos municipios del Estado de México, estas técnicas se han transmitido durante generaciones y forman parte de la economía, la identidad y la historia de cientos de familias.

Lo anterior fue el principal motivante del Congreso del Estado de México para declarar como patrimonio cultural inmaterial estas técnicas artesanales. Con esto, ambas tradiciones quedan reconocidas como expresiones que deben protegerse, conservarse, difundirse y transmitirse a nuevas generaciones.

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¿Qué tradiciones del Edomex fueron declaradas patrimonio cultural?

La declaratoria reconoce dos técnicas artesanales con fuerte presencia en el Estado de México:

Elaboración del juguete tradicional de madera de San Antonio La Isla

Elaboración del tapete artesanal de Temoaya

De acuerdo con las iniciativas, la declaratoria implica que estas prácticas sean consideradas de interés público y social. Además, los ayuntamientos deberán coordinarse con la Secretaría de Cultura y Turismo para impulsar acciones de protección, conservación, transmisión, promoción y salvaguarda, conforme a la disponibilidad presupuestal.

¿Por qué es importante el juguete de madera de San Antonio La Isla?

San Antonio La Isla es reconocido por su producción artesanal en madera, hueso y cuerno, aunque una de sus expresiones más representativas es el juguete de madera torneada y tallada. El propio municipio se identifica como cuna del juguete tradicional de madera en la región, con piezas creadas por maestras y maestros artesanos a lo largo de varias generaciones.

Entre los juguetes populares que suelen asociarse con esta tradición están:

trompos

baleros

yoyos

pirinolas

carritos

figuras talladas

piezas decorativas

Uno de los datos más fuertes de la iniciativa es que más del 60% de la población de San Antonio La Isla se dedica a la elaboración de juguetes de madera. Es decir, no se trata solo de una tradición simbólica, sino de una actividad económica que sostiene a familias completas y mantiene vivo un oficio frente a la competencia de juguetes industriales o tecnológicos.

🧶 La #LXIILegislaturaEdomex, a través de la Diputación Permanente, declara al tapete de #Temoaya como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México, iniciativa de la Dip. @MAzucenaCamacho (GP #morena), que fortalece el legado artesanal y el desarrollo de las comunidades… pic.twitter.com/qbegEtGl3D — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) July 6, 2026

¿Qué hace especiales a los tapetes de Temoaya?

En Temoaya, la tradición está ligada principalmente a la población otomí y a la elaboración de tapetes de lana estilo persa, anudados a mano. Estas piezas tienen demanda nacional e internacional por el nivel de detalle, el tiempo de trabajo y la técnica que requiere cada diseño.

La iniciativa recuerda que en 1969, por impulso del gobierno mexicano, llegaron maestros para enseñar la técnica de anudado indio. Un grupo de mujeres decidió aprenderla e incorporarla a su trabajo, y con el paso del tiempo esa práctica se convirtió en una de las expresiones artesanales más reconocidas del municipio.

El dato que muestra la dimensión del trabajo es este: un tapete puede concentrar alrededor de 140 mil nudos por cada metro cuadrado. Para completar una pieza de ese tamaño se necesitan cerca de 40 días, con jornadas de entre ocho y nueve horas de trabajo.

¿Qué implica reconocer estas artesanías como patrimonio cultural?

La declaratoria no significa que las artesanías cambien de un día para otro, pero sí abre una ruta institucional para protegerlas y promoverlas. Dicho de manera más sencillo el reconocimiento permite que estas técnicas sean vistas como patrimonio vivo, no solo como productos de venta.

Entre las acciones que podrían impulsarse están:

difusión de las técnicas artesanales

apoyo a la transmisión del oficio

promoción turística y cultural

conservación de los procesos tradicionales

acompañamiento a personas artesanas

apertura de nuevos espacios de comercialización

La propuesta fue presentada por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense. En el caso de Temoaya, también se reconoció la colaboración de la legisladora Nelly Brigida Rivera Sánchez.

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