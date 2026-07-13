¿Está la tuya? Las 7 ciudades más felices y libres de estrés en México 2026

¿Te sientes feliz en la ciudad en la que vives? ¿Lo habías pensado? ¿Qué necesitarías o qué te hace falta para ser feliz en tu ciudad? El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que al menos existen siete ciudades en México donde sus habitantes viven muy felices y libres de estrés. Te contamos de qué ciudades se trata.

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Características de las ciudades más felices de México

De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana del IMCO y el INEGI, en la actualidad, la calidad de vida de los ciudadanos no solo incluye el crecimiento industrial o el producto interno bruto local, sino que también incluye la salud mental, la seguridad pública, la oferta cultural y la posibilidad de disfrutar de un entorno natural.

De acuerdo con diversos estudios de medición de felicidad y cohesión social, al menos siete ciudades de México logran un balance perfecto entre desarrollo económico y paz comunitaria.

¿Cuáles son las ciudades más felices de México en 2026?

En 2026, existen siete ciudades de México donde sus habitantes reportan los niveles más altos de felicidad.

Mérida: La capital yucateca ofrece excelente seguridad pública, rica oferta gastronómica y una fuerte cohesión comunitaria que reduce drásticamente los niveles de estrés urbano.

San Pedro Garza García : Esta ciudad ubicada en Nuevo León destaca por su alta percepción de seguridad . Sus ciudadanos gozan de una infraestructura de primer nivel que cuenta con parques urbanos y servicios que garantizan una vida cómoda y relajada.

: Esta ciudad ubicada en destaca por su alta . Sus ciudadanos gozan de una infraestructura de primer nivel que cuenta con que garantizan una Querétaro : La capital queretana ofrece a sus habitantes una vida tranquila donde es posible encontrar la satisfacción laboral y familiar . Además de su crecimiento económico, la ciudad cuenta con excelentes servicios y una agenda cultural ideal para vivir sin estrés.

: La capital queretana ofrece a sus habitantes una vida tranquila donde es posible encontrar la . Además de su crecimiento económico, la ciudad cuenta con excelentes servicios y una agenda cultural ideal para vivir sin estrés. Aguascalientes: Una de las cuestiones que ocasionan más estrés a los habitantes es el tráfico, en el caso de la capital de Aguascalientes, se trata de una ciudad tranquila, ordenada, sin caos vehicular y que cuenta con una atmósfera festiva pero ordenada.

Mazatlán : Vivir cerca del mar es una de las bondades de esta ciudad que definitivamente tiene un impacto positivo en sus habitantes. Además, esta ciudad sinaoense cuenta con una economía turística activa combinada con un bajo costo de vida y un ambiente festivo.

: es una de las bondades de esta ciudad que definitivamente tiene un impacto positivo en sus habitantes. Además, esta ciudad sinaoense cuenta con una Saltillo : La capital de Coahuila destaca por su creciente industria automotriz combinada con una eficiente seguridad pública . No obstante, se trata de una ciudad que ofrece una estabilidad social que aleja las preocupaciones comunes de las grandes megápolis.

: La capital de destaca por su . No obstante, se trata de una ciudad que ofrece una estabilidad social que aleja las preocupaciones comunes de las grandes megápolis. Colima: Si buscas una ciudad tranquila y libre del tráfico, Colima es la mejor opción para vivir. Sus habitantes se olvidan del estrés en una ciudad tranquila y rodeada de naturaleza. Se trata del lugar ideal para vivir feliz con tu familia.

Si vives en alguna de estas ciudades seguramente confirmas estos resultados. Y si buscas vivir en un entorno que te brinde paz, tranquilidad y que esté libre de estrés, tal vez podrías comenzar a considerar mudarte a alguna de las ciudades más felices de México.

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