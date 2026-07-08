Estudia la prepa gratis, en línea y con validez oficial; registro y modalidades

Estudiar puede ser un reto para muchos y para que cualquier persona termine el bachillerato o prepa en línea, se lanzó la convocatoria para el nivel medio superior a través del programa Sectei y si estás interesado, te compartimos toda la información necesaria.

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Convocatoria para estudiar la prepa en línea

Para atender el rezago educativo en la CDMX, se lanzó el programa de bachillerato en línea Sectei donde jóvenes y adultos podrán concluir sus estudios en el horario que prefieran sin que intervenga en sus compromisos laborales, familiares y personales.

Hay varias modalidades, a través de PILARES en un curso de 2 años y medio con un plan de estudios desarrollado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para quienes necesiten certificado y ya cuentan con conocimientos previos pueden optar por la modalidad de acreditación por examen único y consta de un periodo de preparación autodidacta de cuatro meses apoyado por recursos en la plataforma digital.

También se puede a través del proceso modular de año y medio con un plan de estudios que se divide en bloques y se cursa en 9 meses.

¿Cómo es el registro para estudiar la prepa en línea Sectei?

El registro se puede hacer en línea y estará disponible desde ahora y hasta el 2 de agosto de 2026 solo debes seguir estos pasos:

Escanea a color y en formato PDF con tamaño máximo de 2048 kb por archivo: certificado de secundaria, identificación oficial vigente con fotografía, CURP y comprobante de domicilio de CDMX.

Ingresa al sitio en el siguiente enlace y acepta la política de privacidad y posteriormente llena el cuestionario con datos personales, académicos y biométricos.

Carga tus archivos en formato PDF y guarda el comprobante de registro que te genera el sistema que contiene un folio y contraseña.

Los resultados para conocer si fuiste aceptado se publicarán el 7 de agosto de 2026 en la página oficial de la Sectei.

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