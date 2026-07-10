Becas escolares en Tamaulipas: requisitos, quiénes aplican y fecha límite de la inscripción gratuita

La Beca Transformación “Avanza” ya abrió su convocatoria para el ciclo 2026-2027 en Tamaulipas. Este apoyo, el cual cerrará su período de registro a finales de agosto, está dirigida a estudiantes de escuelas particulares y ofrece un apoyo que puede ayudar a reducir algunos gastos escolares.

Sin embargo, este apoyo no se entrega en efectivo ni se deposita en una tarjeta. De acuerdo con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), el beneficio se aplica mediante una constancia de beca, según el porcentaje autorizado para cada caso.

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¿Quiénes pueden pedir la Beca Transformación “Avanza”?

De acuerdo con la convocatoria, este apoyo está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en Tamaulipas. Además, aplica para distintos niveles educativos, desde inicial hasta superior.

Pueden participar estudiantes de:

Inicial

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media Superior

Superior

Maestría

Especialidad

Doctorado

Sin embargo, cumplir con el nivel escolar no garantiza la beca. La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) señala que cada estudiante debe cubrir los requisitos de la convocatoria y entregar la documentación completa dentro del periodo marcado.

¿Hasta cuándo se puede hacer la inscripción gratuita?

La inscripción no tiene costo y debe hacerse en el portal de becas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Para el ciclo escolar 2026-2027, el registro y la entrega de documentos estarán disponibles del 3 al 24 de agosto de 2026.

Para llenar la solicitud, la madre, padre, tutor o estudiante deberá ingresar con su Llave MX. A partir de ahí, el sistema permitirá capturar los datos y subir los documentos solicitados por la convocatoria.

¿Qué requisitos pide la beca en Tamaulipas?

Antes de iniciar el registro, la familia debe revisar si la o el estudiante cumple con los criterios generales. Además, el alumnado de primer año de primaria no participa, salvo en casos de discapacidad o enfermedad crónica degenerativa.

Entre los requisitos principales están:

Ser estudiante regular

Tener promedio mínimo de 9.0, o de 8.0 en los casos permitidos

Estar inscrito en una escuela particular con RVOE en Tamaulipas

No recibir otro apoyo educativo estatal

No tener hermana o hermano con esta misma beca

Hacer el trámite en línea con información verdadera

La convocatoria también da prioridad a estudiantes con:

Discapacidad

Enfermedad crónica degenerativa

Alguno de los tres primeros lugares en torneos cívicos, deportivos, culturales o de emprendimiento

¿Qué documentos se deben subir?

El registro y la entrega de documentos se hacen en línea. La SET pide que los archivos estén legibles, escaneados en formato PDF y no como fotografías, ya que forman parte del expediente del solicitante.

Los documentos básicos son:

Solicitud llenada en el portal oficial: www.tamaulipas.gob.mx/educacion/becas/

Aviso de privacidad firmado

Acta de nacimiento del estudiante

CURP del estudiante y de la madre, padre o tutor

Identificación oficial vigente

Constancia de estudios

Boleta o calificaciones del último ciclo o periodo escolar

Comprobante de ingresos mensuales

Comprobante de domicilio reciente

En casos especiales, también pueden solicitar dictamen médico vigente, documento que acredite tutoría legal o constancia oficial de participación destacada en torneos.

¿Dónde se consultan los resultados?

Como esta beca no se entrega en efectivo ni mediante depósito bancario, los resultados se manejan directamente con la escuela. Hasta ahora, la convocatoria no señala una fecha exacta de publicación, pero la SET indica que se darán a conocer por medio de la institución donde estudia la o el solicitante.

En caso de dudas, la convocatoria pone a disposición los teléfonos 834 315 2167, 834 315 2152, 834 318 9201 extensión 56402 y 800 649 0860. También se puede escribir al correo ue.becas@set.edu.mx.

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