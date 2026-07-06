Tinacos GRATIS en Edomex: Consulta cuáles son los requisitos para inscribirte en julio

¿Quieres un tinaco gratis? Contar con un sistema de almacenamiento de agua te cambia la vida, sobre todo, en temporada de calor. Por eso, en el municipio de Metepec, Estado de México (Edomex), el gobierno está regalando tinacos a las familia que lo necesitan y que cumplen con ciertos requisitos. Te contamos los detalles.

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Tinacos gratis Metepec 2026: Requisitos para el registro

Si todavía no tienes un tinaco en tu casa, no te preocupes, porque si cumples con los requisitos tú puedes solicitar este apoyo para tu vivienda. En el mes de marzo, el presidente municipal Fernando Flores Fernández entregó 2,000 tinacos gratuitos para apoyar a las familias del municipio.

Seguimos con un compromiso firme de un mejor Metepec.

Tu bienestar, es nuestra prioridad. @MetepecGobierno @FerFlores_Emp pic.twitter.com/3J9QJKeoME — MetepecOPDAPAS (@MetepecOPDAPAS) July 5, 2026

Pero, el reparto de tinacos gratuitos no está cerrado. De hecho, el edil de Metepec invitó a la población a realizar su registro para obtener tinacos gratis. Para conocer los requisitos, el presidente municipal le pidió a la población comunicarse al asterisco 7311, donde recibirán información sobre el proceso y los requisitos para acceder a uno de los tinacos. No obstante, es probable que los requisitos incluyan:

Ser mayor de 18 años

Copia de identificación oficial vigente

CURP vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

No recibir ningún otro tipo de ayuda social

Fecha límite para hacer tu registro para tinacos gratis en Metepec

Por fortuna, no existe una fecha límite para realizar tu registro y solicitar un tinaco gratis para tu vivienda en Metepec.

El edil explicó que este programa busca facilitar que más hogares en el municipio mexiquense cuenten con infraestructura básica para el almacenamiento de agua. Así que, si no cuentas con un tinaco en casa, no lo pienses y haz tu registro cuanto antes.

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