Confirmado en Aguascalientes: Viva Aerobus inaugurará vuelos low cost diarios al Valle de México

Viva Aerobus, la segunda mayor aerolínea de bajo costo en México, anunció que a partir del 15 de junio operará una nueva ruta diaria entre Aguascalientes y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Valle de México.

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¿Qué beneficios tendrán los pasajeros de Aguascalientes con la nueva ruta al AIFA?

Según la aerolínea, la ruta permitirá a los habitantes de Aguascalientes acceder a “las tarifas más competitivas del mercado a bordo de la flota más moderna del país", bajo el modelo de ultra bajo costo que caracteriza a Viva Aerobus, sostuvo la aerolínea en un comunicado.

Además del trayecto directo al AIFA, la ruta abre la posibilidad de conectar desde el Valle de México hacia otros destinos, entre ellos Monterrey y Cancún.

¿Cuándo comenzará a operar la nueva ruta de Viva Aerobus a Aguascalientes?

La ruta comenzará a operar el 15 de junio y, según comunicaron, los vuelos se realizarán en aviones modelos A320 y A321.

Viva Aerobus es la segunda aerolínea de bajo costo más grande de México. Su llegada a Aguascalientes suma una nueva opción de vuelo diario hacia el Valle de México en una categoría de precio accesible.

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