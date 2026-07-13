Monterrey y Aguascalientes suman más vuelos en julio 2026: Aerus pasa de 6 a 8 frecuencias semanales; estos son los nuevos horarios

Tras iniciar operaciones en junio con seis vuelos semanales entre Monterrey y Aguascalientes, Aerus incrementó a ocho las frecuencias durante julio, con nuevos horarios que facilitan los traslados entre ambas ciudades.

El nuevo itinerario incluye salidas matutinas, una operación al mediodía y vuelos vespertinos. Además, los martes y jueves habrá dos servicios en cada dirección, lo que facilita realizar un viaje de ida y vuelta durante la misma jornada sin hacer escala en otra ciudad.

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¿Qué días vuela Aerus de Monterrey a Aguascalientes?

De acuerdo con el Gobierno de Aguascalientes, los horarios de salida desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey cambian según el día. La mayoría de los vuelos matutinos parte a las 06:00 horas, mientras que los miércoles y domingos las operaciones comienzan más tarde.

El itinerario previsto para julio de 2026 es:

Lunes, martes, jueves y viernes: salida de Monterrey a las 06:00 horas y llegada a Aguascalientes a las 07:45 horas

salida de Monterrey a las 06:00 horas y llegada a Aguascalientes a las 07:45 horas Miércoles: salida a las 10:30 horas y llegada a las 12:15 horas

salida a las 10:30 horas y llegada a las 12:15 horas Martes y jueves: segunda salida a las 15:00 horas y llegada a las 16:45 horas

segunda salida a las 15:00 horas y llegada a las 16:45 horas Domingo: salida a las 15:00 horas y llegada a las 16:45 horas

El sábado es el único día que no aparece con una operación programada en el itinerario difundido por el Gobierno de Aguascalientes.

¿Cuáles son los horarios de Aguascalientes a Monterrey?

En el sentido contrario también se contemplan ocho vuelos por semana. Las salidas se realizan después de la llegada de la aeronave procedente de Monterrey, aunque los horarios cambian los miércoles y en las operaciones de la tarde.

Las salidas desde Aguascalientes son:

Lunes, martes, jueves y viernes: salida a las 08:15 horas y llegada a Monterrey a las 10:00 horas

salida a las 08:15 horas y llegada a Monterrey a las 10:00 horas Miércoles: salida a las 12:45 horas y llegada a las 14:30 horas

salida a las 12:45 horas y llegada a las 14:30 horas Martes y jueves: segunda salida a las 17:15 horas y llegada a las 19:00 horas

segunda salida a las 17:15 horas y llegada a las 19:00 horas Domingo: salida a las 17:15 horas y llegada a las 19:00 horas

Los martes y jueves será posible realizar un viaje redondo durante el mismo día. Desde Monterrey, se puede salir a las 06:00 horas y regresar de Aguascalientes a las 17:15 horas. En cambio, quienes comiencen el recorrido en Aguascalientes podrán viajar a las 08:15 horas y tomar el vuelo de regreso desde Monterrey a las 15:00 horas.

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¿Cuánto dura el vuelo entre Monterrey y Aguascalientes?

El trayecto tiene una duración estimada de una hora con 45 minutos. De acuerdo con la información difundida durante la inauguración, la ruta se opera con aeronaves con capacidad para 12 pasajeros.

Las tarifas fueron anunciadas desde aproximadamente $3 mil pesos por viaje sencillo. Sin embargo, el precio final puede cambiar según la fecha elegida, la disponibilidad, el equipaje contratado y la anticipación con la que se compre el boleto.

¿A qué otros destinos se puede conectar desde Monterrey?

La ruta opera mediante un acuerdo de código compartido entre Aerus y Viva, lo que permite enlazar el viaje con otros destinos nacionales e internacionales dentro de una misma reservación. Actualmente, Monterrey cuenta con 66 rutas aéreas activas: 38 nacionales y 28 internacionales.

Con esta nueva ruta se busca fortalecer el turismo en Monterrey y Aguascalientes, ya que facilita los viajes entre ambas ciudades sin escalas largas ni recorridos por carretera. Además, la conexión con otros vuelos amplía las opciones para continuar hacia destinos nacionales e internacionales.

Antes de comprar, es importante revisar la fecha, el horario, la tarifa y el equipaje incluido. Los boletos están disponibles en el sitio oficial flyaerus.com donde también se puede consultar la reservación. Como los itinerarios pueden modificarse por ajustes operativos, se recomienda confirmar los datos del vuelo antes de acudir al aeropuerto.

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