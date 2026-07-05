Entregan hasta $25,000 pesos para emprender en Edomex: el registro abre este 6 de julio, estos son los requisitos y cómo anotarte

Emprender un negocio propio puede ser más accesible para quienes viven en el Estado de México gracias al programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar Edomex 2026. La convocatoria está dirigida a personas con un oficio que buscan iniciar o fortalecer su actividad económica, con apoyos de hasta 25 mil pesos. El registro abrirá este 6 de julio.
De acuerdo con la convocatoria, quienes resulten seleccionados también deberán cursar una capacitación gratuita y obligatoria impartida por el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI). El objetivo es fortalecer los proyectos y garantizar el uso adecuado de las herramientas, maquinaria o equipo que se entregue como parte del apoyo.
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¿En qué consiste el apoyo de hasta $25,000 pesos?
De acuerdo con la convocatoria del programa, el apoyo no se entrega en dinero en efectivo. Consiste en bienes para trabajar, con valor de hasta $25,000 pesos, IVA incluido y sujeto a disponibilidad presupuestal.
Puede incluir:
- maquinaria
- mobiliario
- herramienta
- equipo nuevo relacionado con el proyecto
Además, los bienes se entregan primero por 12 meses para usarse en el proyecto registrado. Después de ese periodo, podrían pasar a ser propiedad de la persona beneficiaria si el negocio sigue activo, el equipo se usó correctamente y se cumplió con la capacitación solicitada.
¿Qué negocios pueden participar?
De acuerdo con la información del programa, la convocatoria solo contempla giros específicos de autoempleo, divididos en tres grupos:
Servicios
- barbería o estética
- electricidad
- jardinería
- manicure y decoración de uñas
- plomería
- taller mecánico
- vulcanizadora
Alimentos
- cocina saludable
- repostería
Transformación
- herrería
- carpintería
- corte y confección
No se apoyarán proyectos dedicados a:
- compra, venta o renta de bienes
- expendios de alcohol
- bebidas alcohólicas
- billares
- giros de entretenimiento
- actividades ligadas a centros de vicio o saturación de mercado
¿Cuándo abre el registro al Apoyo al Autoempleo Edomex 2026?
El registro tendrá dos modalidades:
- En línea: del 6 al 12 de julio de 2026, en el portal de la Secretaría del Trabajo del Estado de México
- Presencial: del 6 al 10 de julio de 2026, de 9:00 a 18:00 horas, en las Oficinas Regionales de Empleo
Las ubicaciones pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex. El trámite es gratuito, pero registrarse no garantiza la incorporación al programa, ya que las solicitudes pasan por revisión.
¿Cuáles son los requisitos para pedir el apoyo?
Según la convocatoria oficial del programa, las personas solicitantes deben cumplir con este perfil:
- tener nacionalidad mexicana
- vivir en el Estado de México
- tener entre 18 y 64 años
- encontrarse en condición de pobreza
- contar con conocimientos del oficio o actividad que quieren desarrollar
- presentar la solicitud de apoyo correspondiente
La convocatoria también dará prioridad a personas en:
- condición de desempleo o subempleo
- personas con discapacidad
- personas con enfermedad crónico-degenerativa
- personas repatriadas
- adultas mayores
- agricultoras
- trabajadoras del campo
- otros grupos señalados por el programa
¿Qué documentos se deben entregar?
Las personas interesadas deberán presentar original y copia legible para cotejo. Entre los documentos solicitados están:
- identificación oficial vigente con fotografía
- CURP reciente o biométrica
- comprobante de domicilio no mayor a seis meses
- documento que acredite conocimientos del giro solicitado
- solicitud de apoyo dirigida a la Secretaría del Trabajo
- Formato Único de Bienestar
- Formato de Información Básica del Proyecto de Autoempleo
Los formatos y el registro pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.
Si la persona no tiene diploma o certificado del oficio, puede presentar una carta de recomendación que avale al menos seis meses de experiencia. También puede firmar una carta bajo protesta de decir verdad donde indique que cuenta con conocimientos básicos.
¿Qué pasa después del registro al apoyo?
Los resultados podrán consultarse a partir del 31 de agosto de 2026 en las Oficinas Regionales de Empleo y en la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.
Además, las personas beneficiarias serán notificadas por correo electrónico. Antes de registrarse, se recomienda reunir los documentos, revisar que los datos coincidan y confirmar que el proyecto corresponda a los giros permitidos, ya que cualquier error o requisito faltante puede impedir que la solicitud avance.
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