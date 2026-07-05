Entregan hasta $25,000 pesos para emprender en Edomex: el registro abre este 6 de julio, estos son los requisitos y cómo anotarte

Emprender un negocio propio puede ser más accesible para quienes viven en el Estado de México gracias al programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar Edomex 2026. La convocatoria está dirigida a personas con un oficio que buscan iniciar o fortalecer su actividad económica, con apoyos de hasta 25 mil pesos. El registro abrirá este 6 de julio.

De acuerdo con la convocatoria, quienes resulten seleccionados también deberán cursar una capacitación gratuita y obligatoria impartida por el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI). El objetivo es fortalecer los proyectos y garantizar el uso adecuado de las herramientas, maquinaria o equipo que se entregue como parte del apoyo.

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¿En qué consiste el apoyo de hasta $25,000 pesos?

De acuerdo con la convocatoria del programa, el apoyo no se entrega en dinero en efectivo. Consiste en bienes para trabajar, con valor de hasta $25,000 pesos, IVA incluido y sujeto a disponibilidad presupuestal.

Puede incluir:

maquinaria

mobiliario

herramienta

equipo nuevo relacionado con el proyecto

Además, los bienes se entregan primero por 12 meses para usarse en el proyecto registrado. Después de ese periodo, podrían pasar a ser propiedad de la persona beneficiaria si el negocio sigue activo, el equipo se usó correctamente y se cumplió con la capacitación solicitada.

¿Qué negocios pueden participar?

De acuerdo con la información del programa, la convocatoria solo contempla giros específicos de autoempleo, divididos en tres grupos:

Servicios

barbería o estética

electricidad

jardinería

manicure y decoración de uñas

plomería

taller mecánico

vulcanizadora

Alimentos

cocina saludable

repostería

Transformación

herrería

carpintería

corte y confección

No se apoyarán proyectos dedicados a:

compra, venta o renta de bienes

expendios de alcohol

bebidas alcohólicas

billares

giros de entretenimiento

actividades ligadas a centros de vicio o saturación de mercado

¿Cuándo abre el registro al Apoyo al Autoempleo Edomex 2026?

El registro tendrá dos modalidades:

En línea: del 6 al 12 de julio de 2026, en el portal de la Secretaría del Trabajo del Estado de México

del 6 al 12 de julio de 2026, en el portal de la Secretaría del Trabajo del Estado de México Presencial: del 6 al 10 de julio de 2026, de 9:00 a 18:00 horas, en las Oficinas Regionales de Empleo

Las ubicaciones pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex. El trámite es gratuito, pero registrarse no garantiza la incorporación al programa, ya que las solicitudes pasan por revisión.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el apoyo?

Según la convocatoria oficial del programa, las personas solicitantes deben cumplir con este perfil:

tener nacionalidad mexicana

vivir en el Estado de México

tener entre 18 y 64 años

encontrarse en condición de pobreza

contar con conocimientos del oficio o actividad que quieren desarrollar

presentar la solicitud de apoyo correspondiente

La convocatoria también dará prioridad a personas en:

condición de desempleo o subempleo

personas con discapacidad

personas con enfermedad crónico-degenerativa

personas repatriadas

adultas mayores

agricultoras

trabajadoras del campo

otros grupos señalados por el programa

¿Qué documentos se deben entregar?

Las personas interesadas deberán presentar original y copia legible para cotejo. Entre los documentos solicitados están:

identificación oficial vigente con fotografía

CURP reciente o biométrica

comprobante de domicilio no mayor a seis meses

documento que acredite conocimientos del giro solicitado

solicitud de apoyo dirigida a la Secretaría del Trabajo

Formato Único de Bienestar

Formato de Información Básica del Proyecto de Autoempleo

Los formatos y el registro pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

Si la persona no tiene diploma o certificado del oficio, puede presentar una carta de recomendación que avale al menos seis meses de experiencia. También puede firmar una carta bajo protesta de decir verdad donde indique que cuenta con conocimientos básicos.

¿Qué pasa después del registro al apoyo?

Los resultados podrán consultarse a partir del 31 de agosto de 2026 en las Oficinas Regionales de Empleo y en la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

Además, las personas beneficiarias serán notificadas por correo electrónico. Antes de registrarse, se recomienda reunir los documentos, revisar que los datos coincidan y confirmar que el proyecto corresponda a los giros permitidos, ya que cualquier error o requisito faltante puede impedir que la solicitud avance.

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