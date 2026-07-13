Fiscalía de EUA pide cadena perpetua para “El Mayo” Zambada y decomiso de 15 mil millones dólares

La Fiscalía de Estados Unidos (EUA) pidió a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York que dé cadena perpetua a Ismael El Mayo Zambada, así como el decomiso de 15 mil millones de dólares durante la audiencia del próximo 20 de julio.

El decomiso económico responde a lo establecido en el acuerdo de culpabilidad que firmó el líder del Cártel de Sinaloa el año pasado.

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La fiscalía de EE.UU. pide a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York cadena perpetua y el decomiso de 15 mil millones de dólares a Ismael "El Mayo" Zambada, líder de "El Cártel de Sinaloa" pic.twitter.com/8ZGjnDp4TE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 13, 2026

¿Por qué EUA pidió cadena perpetua contra “El Mayo”?

Las autoridades estadunidenses aseguraron que Zambada es uno de los líderes criminales más importantes del mundo, recordaron que fue uno de los que fundó el Cártel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

“Los crímenes del acusado son tan vastos que la ley requiere una sentencia de prisión de por vida. Por lo tanto, el gobierno solicita respetuosamente que la corte sentencia al acusado a prisión de por vida y que entre en un juicio por aseguramiento de dinero por 15 mil millones de dólares”, se pudo leer en el escrito encabezado por el fiscal Joseph Nocella Jr.

Específicamente, refirieron que el capo mexicano encabezó el contrabando de 1.5 millones de cocaína y otras drogas, además de pagar presuntos sobornos a policías, militares y políticos mexicanos para que el cártel pudiera actuar sin interferencias.

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