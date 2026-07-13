Temblor en México hoy: Fuertes sismos sacuden varios estados este 13 de julio

Hoy no solo se registró un temblor en México, al menos cuatro entidades se vieron afectadas por movimientos telúricos que pusieron en alerta a la población.

Te contamos cuáles son los sismos que se registraron este lunes 13 de julio en la República Mexicana, cuya magnitud fue cercana, igual o superior a 4, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

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¿Dónde tembló hoy 13 de julio de 2026?

Aunque no lo creas, en México se registran alrededor de 90 temblores al año con magnitudes superiores a 4.0, según datos del Servicio Sismológico Nacional. Y, este 13 de julio, se registraron al menos cuatro temblores cercanos o superiores a esta magnitud en varias entidades del país.

Temblor hoy en Jalisco

Aunque en Jalisco se registró un sismo de menor intensidad, no dejó de preocupar a los habitantes. El temblor de hoy en Jalisco tuvo una magnitud 3.6 y se registró a las 01:07 horas, a 61 km al suroeste de Cihuatlán.

Reporte vespertino de sismicidad 2026-07-13 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 17:00 horas, disponible en: https://t.co/MmEswi0AEk — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 14, 2026

Sismo hoy en Colima

En el estado de Colima también se registró un temblor hoy de magnitud 3.1 a la 01:05 horas, a 35 km al noroeste de Villa de Álvarez.

Temblor en Oaxaca hoy

En el estado de Oaxaca se registraron dos sismos. El primero de magnitud 3.8 a las 04:48 horas, a 42 km al sur de Salina Cruz. El segundo temblor de magnitud 4.2 ocurrió a las 08:58 horas, a 8 km al sur de Pinotepa Nacional.

Temblor en Chiapas hoy 13 de julio

Tapachula, Chiapas, fue el epicentro del temblor más intenso de este lunes 13 de julio. En esta entidad se registró un sismo de magnitud preliminar 5.2, que ocurrió a las 19:19 horas.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 37 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS 13/07/26 19:19:59 Lat 14.68 Lon -92.51 Pf 10 km pic.twitter.com/4P57l0YRWS — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 14, 2026

Hasta el momento, no se reportan daños ni heridos como consecuencia de este movimiento telúrico.

¿Qué es un temblor?

Un temblor es un movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la corteza terrestre. Los términos temblor, sismo y terremoto son sinónimos, aunque coloquialmente “temblor” se utiliza para movimientos de menor intensidad que no causan daños graves.

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