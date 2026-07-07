Terremotos en Venezuela: Ella viajó miles de kilómetros para conocer al amor de su vida y cinco horas después ocurrió la tragedia

¿Te imaginas perder al amor de tu vida solo cinco horas después de conocerlo? Esto fue precisamente lo que le ocurrió a Ashley Ochoa una chica californiana que había viajado a Venezuela para conocer en persona a su novio, justamente el 24 de junio, la fecha fatídica en la que ocurrieron los devastadores terremotos de Venezuela.

Esos primeros abrazos y ese primer beso entre la pareja, también fueron los últimos, luego de que los terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud devastaran la ciudad de La Guaira. Te contamos los detalles de esta trágica historia de amor.

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La historia de amor de Ashley Ochoa y su novio Víctor Ruvolo

Ashley Ochoa y Víctor Ruvolo se conocieron a través de la red social TikTok. Los jóvenes se fueron enamorando y solían compartir en vivo su noviazgo a larga distancia. Fue precisamente en un live en el que Víctor, con todo y anillo, se atrevió a pedirle a la joven que fuera su novia. Por supuesto, ambos mantenían la ilusión de conocerse en persona.

Por esta razón, Ashley Ochoa viajó desde California, Estados Unidos, a Venezuela. La joven llegó al país sudamericano el miércoles 24 de junio. A través de su cuenta de TikTok, Víctor compartió el momento en el que recibió a la joven en el aeropuerto con flores y peluches. Fue ahí donde la pareja se dio su primer beso.

La historia de amor apenas pasaba de ser un hermoso sueño a convertirse en una realidad para ambos. Pero, cinco horas después, la tragedia lo cambió todo.

¿Qué le pasó a Ashley Ochoa en los terremotos de Venezuela?

Alrededor de las 6:04 p.m. (hora de Venezuela) comenzaron los devastadores sismos que derrumbaron, en solo segundos, multifamiliares de más de 15 pisos en La Guaira, entre ellos, el edificio donde se encontraba la pareja.

Tras el sismo, la pareja fue reportada como desaparecida. La ficha de desaparición de Ashley señalaba que su familia estaba muy preocupada, pues habían perdido todo contacto con la joven.

Ashley fue localizada con vida, aunque con fracturas en su pierna izquierda, había logrado sobrevivir a la devastación. Lamentablemente, Víctor no tuvo la misma suerte y perdió la vida cuando quedó sepultado debajo de los escombros de su edificio.

El joven de 26 años, mejor conocido como Vic RM era un rapero freestyle que comenzaba a ganar popularidad en redes sociales.

¿Cuántos muertos hay por los terremotos de Venezuela?

Los terremotos en Venezuela dejaron un número de fallecidos que supera las 3,300 personas, además de más de 16 mil heridos y alrededor de 17 mil damnificados que perdieron sus hogares tras el colapso de viviendas y edificios.

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