Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Tras casi 20 años en el poder, Hamás disuelve gobierno en Gaza y abre paso a un Comité Tecnocrático
/Internacional/Video

UNICEF alerta por la situación que enfrentan niñas y niños tras terremotos en Venezuela

UNICEF advirtió sobre los riesgos que enfrentan las infancias en Venezuela tras los terremotos y llamó a reforzar la atención humanitaria.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa

Margarita Sánchez, especialista en Emergencias de UNICEF para América Latina y el Caribe, expuso la situación que enfrentan los menores en Venezuela tras los dos terremotos que azotaron a la nación sudamericana.

Los sismos dejaron a miles de niñas y niños afectados por el desplazamiento, la pérdida de viviendas y la interrupción de servicios básicos.

UNICEF destacó la importancia de garantizar acceso a agua potable, alimentos, atención médica y apoyo psicosocial para la infancia.

El organismo internacional mantiene acciones de asistencia humanitaria y reiteró el llamado a proteger los derechos de los menores en las zonas afectadas.

Tags relacionados