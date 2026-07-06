UNICEF alerta por la situación que enfrentan niñas y niños tras terremotos en Venezuela

Margarita Sánchez, especialista en Emergencias de UNICEF para América Latina y el Caribe, expuso la situación que enfrentan los menores en Venezuela tras los dos terremotos que azotaron a la nación sudamericana.

Los sismos dejaron a miles de niñas y niños afectados por el desplazamiento, la pérdida de viviendas y la interrupción de servicios básicos.

UNICEF destacó la importancia de garantizar acceso a agua potable, alimentos, atención médica y apoyo psicosocial para la infancia.

El organismo internacional mantiene acciones de asistencia humanitaria y reiteró el llamado a proteger los derechos de los menores en las zonas afectadas.