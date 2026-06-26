¿Qué ocurre con la Tierra? Ahora se registra un terremoto en el sur de Filipinas

Una serie de fuertes terremotos se han registrado en las últimas horas en el mundo; desde América hasta Asia se mantienen en alerta debido a los movimientos telúricos.

Este viernes, en el más reciente hecho, se registró un terremoto de magnitud 6.7 cerca de las costas de la isla de Mindanao, en Filipinas.

Según información del Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor se detectó a las 11​​​.34 hora local; y detalló que el foco sísmico fue localizado a 65.7 kilómetros de profundidad.

Precisó que el terremoto se produjo a 21 kilómetros al suroeste de la provincia de Sarangani, en la isla de Mindanao.

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¿Dónde han ocurrido los sismos en las últimas horas?

El pasado 24 de junio un sismo de 5.6 sacudió una zona remota del norte de California, aunque no hubo informes inmediatos de daños importantes. El sismo tuvo epicentro a unos 225 kilómetros al noreste de San Francisco, informó el Servicio Geológico de EUA.

Ese mismo día en Venezuela, un doble sismo de gran magnitud ha provocado la muerte de más de 900 personas y ha dejado miles de heridos.

La tragedia ha llegado a tal magnitud que las Naciones Unidas dijeron que están ampliando los esfuerzos de ayuda en Venezuela con 30 equipos, con más de 1600 efectivos y 100 perros, se están desplegando en Venezuela desde diversos países.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, declaró que se asiganron 15 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para brindar asistencia urgente.

Sismo sacude el norte de Japón

Otro terremoto de magnitud 6.9 sacudió el norte de Japón, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, pero no se emitió ninguna alerta de tsunami.

El sismo se registró en una zona del archipiélago japonés conocida por su alta actividad sísmica.

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