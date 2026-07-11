Van 4 mil 333 decesos por sismos en Venezuela; inicia entrega de viviendas

Venezuela estima en 25 mil el número de viviendas que se necesitarán para las más de 17 mil 900 personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que el país necesitará recursos como los que están “ilegalmente retenidos” en el exterior, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En rueda de prensa, aseguró que el Gobierno venezolano entregará las primeras 200 viviendas “la próxima semana”.

El alto funcionario cree también que el número de personas sin viviendas “seguramente va a aumentar” a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que sufrieron daños.

El líder chavista también actualizó la cifra de muertos, a la que sumó 215 nuevos cuerpos rescatados que ascienden el número total a 4 mil 333.

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La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16 mil 740, mientras que se ha atendido a 31 mil 193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90%.

Más de 300 muertos sin reconocer

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, precisó que hay 315 cuerpos sin identificar y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer “en especulaciones”.

Balance daños por sismo en Venezuela

Venezuela no ha ofrecido una cifra actualizada desde hace semanas de desaparecidos tras el doble sismo, plataformas independientes sitúan en casi 30 mil las personas aún no contactadas.

Además, también atajó las críticas de que el proceso de desescombro está siendo lento, alegando que precisamente así debe ser, pues el Gobierno venezolano aún confía en que pueda haber gente con vida sepultada.

¿Cuál es el balance de las afectaciones por el terremoto en Venezuela?

El número de personas sin vivienda sigue en 17 mil 907 y la de familias atendidas en 86 mil 794, indicó el chavista, quien también aseguró que 18 mil 437 personas se encuentran en un total de 94 campamentos transitorios.

El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.

El diputado afirmó que 9 mil 766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13,9 millones de litros de agua.

Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31 mil 837) y el de voluntarios registrados (30 mil 197).

Según el balance oficial, han ocurrido 1.203 réplicas desde el 24 de junio.

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