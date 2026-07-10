Venezuela supera los 4 mil muertos por sismos; hoy se registró otro temblor

Venezuela sumó otros 229 muertos para alcanzar la cifra de 4 mil 118 víctimas mortales debido a los devastadores terremotos de hace más de dos semanas, según el más reciente balance oficial ofrecido este viernes, cuando una nueva replica provocó evacuaciones de edificios en Caracas.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio golpearon en especial el estado La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El gobierno interino contabiliza 17 mil 907 personas sin vivienda por los destrozos. Más de 800 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 sufrieron colapso total, según datos oficiales.

Sismo en Caracas hoy viernes 10 de julio

Un temblor de magnitud 3,9 sacudió Caracas cerca de las 11:00 horas locales de este viernes. Decenas de personas evacuaron de altas torres en el sector financiero de El Rosal, al este de la capital.

Según el balance oficial, han ocurrido 1.171 réplicas desde el 24 de junio.

Naciones Unidas estima que hasta unas 50 mil personas podrían haber desaparecido por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. El gobierno evita mencionar una cifra.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.