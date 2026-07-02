Terremotos en Venezuela: El trágico final de una exreina de belleza y su novio en La Guaira

La exreina de belleza Skarlent Rodríguez fue una más de las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela, el pasado miércoles 24 de junio. La modelo se encontraba en uno de los multifamiliares que se derrumbaron en La Guaira.

La joven falleció abrazada a su novio, José Castro. De acuerdo con los reportes, la pareja fue hallada uno al lado del otro. Te contamos los detalles de esta trágica muerte.

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¿Qué le pasó a la exreina de belleza Skarlent Rodríguez en los terremotos de Venezuela?

El fatídico miércoles 24 de junio, es una fecha que marcó la historia de Venezuela, pues dos terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud devastaron diversas zonas de Caracas, siendo La Guaira, la zona cero del desastre.

Fue justamente en La Guaira, donde la exreina de belleza y su novio quedaron atrapados bajo los escombros del edificio en el que vivían, ubicado en Catia La Mar. En el momento en el que ocurrieron los terremotos, la exMiss Venezuela y su novio se encontraban juntos en casa. La pareja permaneció unida hasta el final. Ambos fueron encontrados sin vida, el pasado 29 de junio, cinco días después de ocurrida la tragedia.

La familia de la modelo venezolana abrió una página de recaudación de fondos en GoFundMe, pues explicaron que el proceso de búsqueda y localización de los cuerpos fue extremadamente costoso. Asimismo informaron que la familia del novio de Skarlent Rodríguez también falleció tras los terremotos.

¿Quién era Skarlent Rodríguez, la Miss Venezuela que falleció en los terremotos?

Skarlent Rodríguez era una hermosa modelo venezolana, de 23 años de edad, que había ganado el certamen de belleza Miss Grand Orlando en 2025.

Igualmente, la joven era una creadora de contenido que compartía todo sobre su estilo de vida fitness. Además, la joven colaboraba con diversas marcas de moda y mantenía una vida activa en redes sociales.

Por su parte, la organización Miss Grand International expresó sus condolencias a la familia de la joven y a todas las personas afectadas por el desastre natural que golpeó a Venezuela.

🇻🇪🚨 No hay imágenes que describan la magnitud de la tragedia



Desde #Venezuela, equipos de rescate continúan recorriendo la zona cero tras los terremotos que golpearon al país.



El equipo de emergencia mexicano que participa en las labores documenta una escena devastadora:… pic.twitter.com/T5mzrErr0E — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 1, 2026

¿Cuál es la cifra de muertos por los terremotos de Venezuela 2026?

Este 2 de julio, las labores de rescate continúan en La Guaira. Hasta el momento, la cifra oficial de muertos por los terremotos del 24 de junio es de 2,295 fallecidos, más de 11,267 personas lesionadas, 12,841 damnificados. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que podría haber aproximadamente 50,000 personas desaparecidas.

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