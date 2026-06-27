Confirmado en Puebla: anuncian medida que impactará en los estudiantes que utilicen el transporte público

Miles de usuarios del transporte público en Puebla reciben una señal oficial que transforma por completo el debate tarifario en la entidad, luego de que un grupo de concesionarios solicitara eliminar los apoyos económicos que benefician a los sectores más vulnerables del sistema de movilidad estatal. Los descuentos al pasaje están en el centro de una disputa que involucra a operadores del transporte, autoridades y miles de familias que dependen de estas tarifas preferenciales para trasladarse cada día.

La medida que el gobierno anuncia no elimina los apoyos existentes, pero sí introduce un cambio operativo que todo estudiante, adulto mayor y persona con discapacidad debe conocer antes de abordar cualquier unidad del transporte público en el estado. El anuncio llega en un momento crítico para la negociación tarifaria y redefine las condiciones bajo las cuales se otorgarán estos beneficios en Puebla.

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¿Por qué el gobierno de Puebla revisará las credenciales de estudiantes en el transporte público?

Aunque los descuentos no desaparecen, la Secretaría de Movilidad y Transporte anuncia un mecanismo de verificación diseñado para frenar el uso irregular de credenciales falsas dentro del sistema de transporte público de la entidad, una práctica que afecta la distribución correcta de los beneficios. La medida apunta directamente a quienes obtienen el descuento sin ser estudiantes, adultos mayores ni personas con discapacidad debidamente registradas en los programas de apoyo correspondientes.

La secretaria Silvia Tanús Osorio adviertió que la dependencia detectó casos concretos de personas que adquieren credenciales apócrifas en mercados del estado para acceder al beneficio tarifario de forma irregular, lo que distorsiona el alcance real del programa. “Tenemos que seguir manejando los apoyos con reglas un poco más estrictas”, indicó la funcionaria, aunque aclaró que la Secretaría aún define el mecanismo exacto que instrumentará para garantizar la autenticidad de los documentos.

El contexto que rodea esta declaración es la entrega de 42 unidades dentro del Programa de Apoyo a la Modernización del Servicio Público de Transporte y del Servicio Mercantil, evento donde la autoridad fijó su postura ante la presión de los operadores que solicitaron eliminar los apoyos como condición previa a cualquier negociación sobre la revisión de la tarifa del pasaje en Puebla.

El gobierno de Puebla condiciona cualquier aumento de tarifa a la modernización previa de las unidades por parte de los concesionarios (Facebook Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla)

¿Cuánto pagan estudiantes y adultos mayores en el transporte público de Puebla?

Tanús Osorio descartó de forma categórica la eliminación de los descuentos para estudiantes y adultos mayores, así como la gratuidad del servicio para personas con discapacidad, en respuesta directa a la solicitud que un grupo de concesionarios presentó ante la Secretaría como parte de las negociaciones tarifarias.

Las tarifas vigentes permanecen sin modificación desde 2019: los estudiantes pagan 6 pesos en autobuses y microbuses de la red estatal, los adultos mayores con credencial del INAPAM pagan 4 pesos, y las personas con discapacidad acceden al servicio de forma completamente gratuita.

Cualquier ajuste futuro al costo del pasaje dependerá de un estudio técnico que considere costos de operación, salario mínimo e indicadores económicos, no de las peticiones unilaterales de los concesionarios.

Si usas el transporte público en Puebla con credencial de estudiante, adulto mayor o discapacidad, conserva tu documentación oficial vigente: el nuevo esquema de verificación priorizará la autenticidad del beneficio.

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