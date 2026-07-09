Policía es arrastrado por la corriente en Puebla: despliegan helicópteros y elementos para localizarlo

Las intensas lluvias de las últimas horas que azotaron en especial al Estado de Puebla ha dejado severas afectaciones además de una dramática emergencia. Esto luego de que un Policía Municipal de Santa Clara fuera arrastrado por la corriente mientras atendía las afectaciones provocadas por el clima adverso, y que aún continúa desaparecido.

🔴 #IMPORTANTE | Despliegan un operativo en Santa Clara Ocoyucan, #Puebla, para buscar a un policía que fue arrastrado por la corriente mientras atendía las afectaciones provocadas por las lluvias de ayer https://t.co/nE2llvPc2m — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 9, 2026

Ante la magnitud de la emergencia, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un gran operativo de búsqueda y rescate que se mantiene de manera interrumpida.

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Lucha contrarreloj: Así es el operativo para localizar al policías desaparecido en Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla informa que desde que se reportó la desaparición del uniformado, se activó un operativo interinstitucional con la participación de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Ncional (DEFENSA), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Protección Civil, además de corporaciones policiacas de Ocoyucan, Puebla capital y San Andrés Cholula.

Como parte de las labores de búsqueda del policía desaparecido, las autoridades locales efectúan recorridos terrestres, sobrevuelos con helicópteros y drones para realizar inspecciones en zonas de difícil acceso, donde las fuerza del agua y las condiciones del terreno complican las tareas de búsqueda.

🚨 🚨 Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo interinstitucional para la búsqueda de un elemento de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, reportado como no localizado tras ser arrastrado por la corriente mientras atendía las afectaciones… pic.twitter.com/6Ye1NDmuuS — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 9, 2026

Las autoridades hacen un llamado a la población para informarse únicamente a través de los canales oficiales, además de evitar la difusión de rumores que puedan generar confusión o interferir con las labores de rescate.

El caso del policía desaparecio tras ser arrestado por la corriente pone una vez más en evidencia los riesgos que enfrentan los unifomados, los rescatistas y el personal de emergencia durante la temporada de lluvias, cuando muchas veces exponen su propia vida para auxiliar a la población en situaciones de desastre.

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