Las placas 5 y 6 en Puebla están obligadas a verificar desde julio: fechas, precio y detalles para el trámite

Con la llegada de julio también comienza un nuevo periodo de verificación vehicular en Puebla. Y es que de acuerdo con el calendario oficial, durante los próximos dos meses, julio y agosto, los primeros en realizar el trámite serán los vehículos con engomado amarillo con terminación de placa 5 y 6.

Para completar el proceso sin contratiempos, es importante programar una cita con anticipación y reunir la documentación requerida. También será necesario acudir a un Centro de Verificación Vehicular autorizado dentro de las fechas que correspondan a la terminación de la placa.

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¿Qué placas verifican en julio?

Aunque estos vehículos ya tuvieron un primer periodo de verificación a inicio de año, el calendario contempla dos semestres. Por lo anterior, para la segunda mitad de 2026, las fechas quedan así:

Engomado amarillo, placas 5 y 6: julio-agosto

julio-agosto Engomado rosa, placas 7 y 8: agosto-septiembre.

agosto-septiembre. Engomado rojo, placas 3 y 4: septiembre-octubre

septiembre-octubre Engomado verde, placas 1 y 2: octubre-noviembre

octubre-noviembre Engomado azul, placas 9 y 0: noviembre-diciembre

¿Cuánto cuesta verificar?

Para 2026, la verificación vehicular en Puebla tiene un costo general de $628 pesos. Este monto aplica para la verificación al público, sin importar si el vehículo obtiene holograma 00, 0, 1 o 2.

También existen otros costos oficiales:

Holograma tipo exento: $270 pesos

$270 pesos Reposición: $ 205 pesos

205 pesos Verificación administrativa: $535 pesos

$535 pesos Constancia de última verificación: $205 pesos

Los vehículos eléctricos pueden acceder al holograma exento, mientras que algunos híbridos pueden solicitarlo si cumplen con los criterios establecidos por la autoridad ambiental.

¿Qué llevar al verificentro?

Antes de acudir al verificentro, el propietario debe reunir los documentos del vehículo y de la cita. Los requisitos generales son:

Folio de la cita, impreso o digital

Identificación oficial vigente, original y copia

Tarjeta de circulación, original y copia

Certificado de la verificación anterior

Holograma anterior pegado en el vehículo

Para vehículos nuevos: factura, carta factura o contrato de arrendamiento

Para verificación extemporánea: comprobante de pago de multa o autorización correspondiente

Si falta un documento, el centro puede negar el servicio. Por eso, es importante revisar los requisitos antes de presentarse.

¿Cómo agendar la cita?

Para agendar, se debe ingresar al portal oficial de Verificación Vehicular Puebla y seleccionar centro, fecha y horario disponibles.

Para agendar, el sistema solicita datos como:

Placa

Número de serie

Número de tarjeta de circulación

Marca, submarca y modelo

Tipo de combustible

Datos del propietario

¿De cuánto es la multa?

De acuerdo con el portal oficial de Verificación Vehicular Puebla, no verificar dentro del periodo correspondiente puede generar una multa por verificación vehicular extemporánea según la UMA 2026 es de $2,346 pesos.

¿Dónde verificar en Puebla?

Puebla cuenta con Centros de Verificación Vehicular autorizados en distintos municipios. Entre las sedes disponibles aparecen puntos en:

Puebla capital

San Andrés Cholula

San Pedro Cholula

Atlixco

Tehuacán

Huejotzingo

San Martín Texmelucan

Amozoc

Tepeaca

Zacatlán

La dirección y teléfono de cada centro pueden cambiar o actualizarse, por lo que la ruta más segura es revisar el directorio oficial antes de acudir.

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