Los apoyos que ofrece Infonavit si pierdes tu empleo y aún pagas tu casa: opciones disponibles y requisitos

Perder un empleo no significa que un crédito de Infonavit se cancele de inmediato. Según la misma institución, la obligación de pago continúa, pero al terminar la relación laboral también deja de aplicarse el descuento automático vía nómina. Ante esto, las mensualidades pueden comenzar a acumularse casi de inmediato.

Sin embargo, y para ayudar a quienes atraviesan esta situación, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con distintos apoyos para las personas acreditadas que se quedan sin empleo formal.

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¿Qué apoyos ofrece Infonavit por desempleo?

El Infonavit cuenta con varias alternativas para quienes pierden su empleo y todavía pagan una vivienda:

Fondo de Protección de Pagos: permite pagar solo el 10% de la mensualidad, más seguros y comisiones; el resto puede cubrirse con el Fondo hasta por seis meses

permite pagar solo el 10% de la mensualidad, más seguros y comisiones; el resto puede cubrirse con el Fondo hasta por seis meses Prórroga Total: aplaza temporalmente el pago mensual cuando la persona pierde su relación laboral

aplaza temporalmente el pago mensual cuando la persona pierde su relación laboral Reestructura: ajusta las condiciones del crédito cuando la mensualidad ya no puede cubrirse de la misma forma

ajusta las condiciones del crédito cuando la mensualidad ya no puede cubrirse de la misma forma Borrón y Cuenta Nueva: ayuda a regularizar mensualidades atrasadas, aunque esas cantidades se suman al saldo del crédito

Estas opciones no eliminan la deuda, pero pueden evitar que el adeudo avance a una etapa más complicada.

¿Quién puede usar el Fondo de Protección de Pagos?

De acuerdo con el Infonavit, este apoyo aplica para créditos contratados a partir de 2009. Para solicitarlo, la persona acreditada debe cumplir con estos requisitos:

Haber tenido una relación laboral asalariada durante al menos seis meses previos

Tener por lo menos un mes sin empleo formal

No haber perdido el empleo por pensión, incapacidad o invalidez

Tener como máximo nueve mensualidades atrasadas

No contar con una reestructura vigente

El Fondo puede utilizarse durante seis meses cada cinco años. En ese periodo, puede cubrir hasta el 90% de la mensualidad del crédito, mientras la persona paga el porcentaje restante, además de seguros y comisiones.

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🗺️ Ubicación: Gustavo E. Campa 60, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.​



⌚️ Horario: martes a domingo, de 11:00 a 18:00 hrs.​



¡Te… pic.twitter.com/TXSvzQ6Zb2 — Infonavit (@Infonavit) May 28, 2026

¿Cómo se solicita el apoyo del Infonavit?

Para revisar si puedes usar el Fondo de Protección de Pagos, debes entrar a:

Mi Cuenta Infonavit

Seleccionar la sección Mi Crédito

Entrar al apartado Saldos y Movimientos

Revisar el monto que aparece para aplicar el apoyo

Ahí se indica cuánto debe pagar la persona acreditada si utiliza el Fondo de Protección de Pagos. Lo mejor es revisar la situación lo antes posible, de preferencia durante los primeros 30 días después de perder el empleo, para evitar que el crédito acumule más atrasos.

Es importante recordar que la prórroga y el Fondo de Protección de Pagos son apoyos temporales. Cuando termine el periodo de ayuda, la persona acreditada deberá retomar el pago de su crédito o buscar una solución de reestructura con el Infonavit.

La institución no puede retirar o recuperar la propiedad en caso de que una persona decida usar estos programas. Sin embargo, y en caso de una ausencia total de pagos y la negativa para informar sobre este hecho, el instituto puede emplear estrategias más “agresivas” como multas y la recuperación del inmueble.

También se puede pedir orientación en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o por Infonatel, al 55 9171 5050 desde la Ciudad de México y al 800 008 3900 desde cualquier parte del país.

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