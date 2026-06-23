Confirmado en Puebla: esta es la guía de estudio para aprobar el examen de licencia de conducir y así puedes descargarla

Sacar o renovar la licencia de conducir en Puebla ahora tendrá un apoyo extra para quienes deben presentar el examen teórico: una guía de estudio gratuita.

Sin embargo, descargar el material no sustituye el proceso completo, por lo que la persona interesada también debe agendar cita, acudir al módulo seleccionado, presentar documentos y acreditar las evaluaciones correspondientes.

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¿Dónde descargar la guía?

La guía de estudio está disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla. De acuerdo con la autoridad estatal, el documento puede descargarse de manera gratuita en formato PDF mediante el código QR difundido por la dependencia o desde el portal oficial smt.puebla.gob.mx.

El material está dirigido tanto a quienes tramitan su licencia por primera vez como a quienes van a renovarla y necesitan repasar reglas de circulación, seguridad vial y sanciones.

¿Qué viene en el examen?

La guía reúne temas básicos que pueden aparecer en el examen teórico. Uno de los puntos principales es la jerarquía de la movilidad, que da prioridad a las personas más vulnerables en la vía pública.

El orden de prioridad es:

Peatones

Ciclistas

Usuarios del transporte público

Transporte de carga

Vehículos particulares

Además, aparecen otros temas como:

Jerarquía de la movilidad

Señalización vial

Reglas de circulación

Prevención de siniestros de tránsito

Límites de velocidad

Circulación de motocicletas

Derechos y obligaciones de peatones, ciclistas y conductores

Sanciones por incumplir la normatividad

Funciones de los Agentes de Proximidad Vial

Atribuciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte

¿Vas a tramitar o renovar tu licencia de conducir? Ya está disponible la nueva guía de estudio para el examen teórico.🧾🪪

Refuerza tus conocimientos y descárgala gratis.



Disponible en: https://t.co/dfiOMGXCmt#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/3s2rbOoykA — Secretaría de Movilidad y Transporte (@MTGobPue) June 16, 2026

¿Qué conductas pueden multarte?

La guía también recuerda obligaciones básicas para circular en Puebla, como:

portar licencia o permiso vigente

tarjeta de circulación

placas

holograma de verificación

póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros

En el caso de esta última obligación, no contar con seguro vigente puede derivar en una multa de 20 a 40 UMA. Con el valor de la UMA 2026, el monto equivale aproximadamente de $2 mil 346.20 a $4 mil 692.40 pesos.

También está prohibido:

manipular celulares, tabletas u otros dispositivos mientras se conduce

usar audífonos que obstruyan ambos oídos

en el caso de menores, niñas y niños menores de 12 años no deben viajar en los asientos delanteros, mientras que los menores de 5 años deben ir atrás con sistema de retención infantil

¿Cuánto cuesta la licencia?

Antes de acudir al módulo, la persona interesada debe agendar cita en citasenlinea.puebla.gob.mx y confirmar el tipo de licencia que necesita, ya que el costo cambia según la modalidad y la vigencia.

De acuerdo con el sitio oficial, estos son los costos:

Licencia con examen teórico y práctico incluido:

3 años: 1,060 pesos .

.

5 años: 1,550 pesos .

. Licencia de chofer particular del servicio ejecutivo:

3 años: 2,165 pesos .

.

5 años: 2,655 pesos .

.

Incluye licencia, examen médico y valoración psicofísica integral.

Si la persona ya cuenta con examen toxicológico vigente:

3 años: 1,085 pesos .

.

5 años: 1,575 pesos.

El trámite es presencial y puede pagarse en efectivo, con tarjeta o en los medios señalados en la orden de cobro.

¿Qué revisar antes de ir?

Para evitar traslados innecesarios, conviene revisar los requisitos vigentes antes de presentarse. De manera general, se solicita

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de pago

Acreditar los exámenes teórico y práctico

El tiempo de respuesta estimado es de 60 minutos, aunque puede variar según la demanda del módulo.

La Secretaría de Movilidad y Transporte cuenta con módulos en distintos puntos del estado, varios con horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Por ello, antes de pagar o acudir, lo mejor es confirmar sede, horario y disponibilidad en los canales oficiales.

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