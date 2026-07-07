Clima en Veracruz hoy: La razón por la que cae tormenta negra solo en este estado de México

¡Tláloc no perdona a Veracruz! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una peligrosa tormenta negra en la entidad, este miércoles 8 de julio. Pero, ¿por qué Veracruz es el estado que resultará más afectado por las lluvias intensas? En adn Noticias, te explicamos.

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¿Por qué llueve en Veracruz?

En los últimos días, Veracruz se ha encontrado entre las entidades más afectadas por las lluvias; sin embargo, este miércoles 8 de julio, es la única que corre riesgo de tener una tormenta negra.

Se le llama tormenta negra a las lluvias muy fuertes con puntuales intensas que podrían alcanzar hasta 150 milímetros en la costa y el sur de la entidad. Estas lluvias que se estarán registrando en Veracruz son consecuencia de un fenómeno meteorológico conocido como vaguada.

Habrá #Chubascos, #Lluvias fuertes y posible #Granizo lo que resta de la tarde y las primeras horas de esta noche en regiones de #Chiapas, #Oaxaca, #Veracruz, #Tabasco y #Guerrero, así como #Viento con rachas de hasta 60 km/h en el istmo y #GolfoDeTehuantepec. Detalles ⬇️ pic.twitter.com/qsePtnWNJj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 8, 2026

Según expertos, una vaguada es una franja de baja presión que se crea entre zonas de alta presión. En la vaguada convergen corrientes de aire que, al encontrarse, ascienden. Este movimiento ascendente es el que genera nubosidad y precipitaciones. Por esta razón, una vaguada siempre está asociada a lluvias.

La razón por la que, en estos días, llueve mucho en Veracruz, es que la vaguada se desplaza lentamente sobre la Mesa del Norte y el sureste de México.

Además, la onda tropical núm. 16 se desplaza este miércoles 8 de julio sobre las costas del Pacífico Sur Mexicano, lo que ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en entidades del noreste, oriente y centro, incluyendo el Valle de México. También ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz.

¿Cuándo se quitan las lluvias en el estado de Veracruz?

Si tienes planes fuera de casa este fin de semana, es importante que tomes en cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica días de lluvias intensas en Veracruz.

Hasta el jueves 9 de julio, la tormenta negra amenaza la zona norte de la entidad y, para el sábado 11 de julio, es probable que la intensidad de las lluvias alcancen de 50 a 75 milímetros.

Es importante que te mantengas al pendiente de los avisos de las autoridades y que procures resguardarte de la lluvia intensa durante este fin de semana.

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