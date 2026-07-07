VIDEO: Potente tornado causa estragos en China; hay muertos, heridos y daños a infraestructura

Una serie de tornados ha golpeado diversas provincias de la zona centro de China en los últimos días, pero el más poderoso tornado azotó a la provincia de Hubei, dejando caos y destrucción a su paso con severos daños en viviendas, en empresas hasta en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades chinas mantienen la evaluación de los estragos mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Hasta el momento se reportan al menos 11 personas muertas, más de 330 heridas, además de una que permanece como desaparecida. Este tornado en Hubei se suma a las tormentas que ya afectaron a unas 14 mil 600 personas, además de que provocaron el colapso de viviendas y dejaron miles de inmuebles con daños, por el mal clima registrado en las últimas horas.

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Edificios y vehículos dañados en el lugar donde azotó un tornado , en Huanggang Una imagen tomada con un dron muestra edificios y vehículos dañados en el lugar donde azotó un tornado , en Huanggang, provincia de Hubei, China, el 7 de julio de 2026. cnsphoto vía REUTERS. (cnsphoto/VIA REUTERS)

Inusual tornado sorprenden a Hubei en China

Un gigantesco tornado impactó en diversas zonas del este de Hubei, una región donde este tipo de fenómenos meteorológicos son poco comunes, y en este caso el más severo ocurrió en la ciudad de Huanggang, donde el fenómeno fue clasificado como EF2 causó importantes destrozos.

Según la agencia Xinhua, más de 20 viviendas se derrumbaron, mientras que otras 4 mil 800 sufrieron afectaciones de diversa magnitud.; equipos de emergencia trabajan en la atención de los heridos, la búsqueda de la persona desaparecida, además de en la evaluación de los daños materiales.

Uno de los puntos más afectados fue una empresa de logística y un complejo de almacenes. Los fuertes vientos, con suficiente intensidad para levantar vehículos pesados, desplazaron varios camiones hasta 30 metros.

Videos muestran la fuerza del tornado

Imágenes difundidas por el medio Shanghai Daily en la red social “X” muestran el momento en que personas se refugian dentro de un edificio mientras las ráfagas de viento arrancan puertas de vidrio y rompen una de ellas, reflejando la violencia con la que avanzó el tornado. Las autoridades meteorológicas continúan analizando las condiciones que dieron origen al fenómeno para determinar su comportamiento y evolución.

Two tornadoes with winds up to 93 mph struck central China's Hubei province, killing at least five people and leaving one missing, according to state media pic.twitter.com/ywW3w9iSha — Reuters (@Reuters) July 7, 2026

De acuerdo con China Weather News, los tornados suelen presentarse con mayor frecuencia en provincias del sur y la costa, como Guangdong y Jiangsu. En cambio, Hubei registra muy pocos eventos de este tipo.

Expertos señalan que la combinación de varios factores atmosféricos, entre ellos los remanentes de la tormenta tropical Maysak, favoreció la formación de los tornados que impactaron la región.

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