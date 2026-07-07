Multas de tránsito más caras en CDMX: las tres infracciones que sí o sí debes evitar si no quieres pagar una fortuna

Manejar con la licencia cancelada, invadir los carriles exclusivos del transporte público y utilizar dispositivos antirradares representan las tres faltas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México que castigan con mayor dureza el bolsillo de los automovilistas. Evitar estas conductas libra a los conductores de desembolsar miles de pesos y de la remisión inmediata de sus vehículos al depósito.

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¿Cuáles son las infracciones vehiculares con las multas más caras en CDMX?

El tabulador de multas de tránsito de la CDMX penaliza con severidad las conductas que vulneran la seguridad y la movilidad en la capital del país. Para evitar sorpresas desagradables al momento de circular, el Reglamento de Tránsito identifica las faltas que generan las penalizaciones financieras más altas:

Conducir con una licencia de manejo previamente cancelada de forma oficial. Invadir o interferir en los carriles confinados para la circulación exclusiva del transporte público masivo. Instalar o utilizar sistemas tecnológicos diseñados para detectar radares de velocidad en las vialidades.

Multas de tránsito en CDMX Además de la sanción económica, muchos conductores sufren la remisión de su vehículo al corralón. (X: @SSC_CDMX)

¿Por qué conducir con una licencia cancelada es la sanción más alta en la CDMX?

Manejar un automóvil cuando la licencia de conducir ha sido inhabilitada constituye la falta administrativa peor sancionada por los oficiales de seguridad ciudadana. El último párrafo del Artículo 66 del ordenamiento vial estipula que la reexpedición de un documento cancelado por acumular 12 puntos negativos solo procede después de transcurridos tres años. Quienes desafíen este periodo de restricción recibirán una multa fija de 180 UMAs (21,115.80 pesos). El personal de tránsito procederá de manera simultánea con la remisión inmediata del vehículo al depósito.

¿Cuánto cuesta la multa por invadir los carriles exclusivos del transporte público?

Circular sobre los espacios confinados para el Metrobús o los trolebuses, ya sea en el sentido de la vía o en contraflujo, daña la movilidad urbana y la infraestructura social. El marco jurídico prohíbe además interferir en estos carriles exclusivos al realizar vueltas a la izquierda, a la derecha o maniobras en “U”. Cometer esta infracción en las avenidas principales de la capital se sanciona con un cobro equivalente a 40, 50 o 60 UMAs (hasta 7,038.60 pesos). El conductor perderá de forma automática seis puntos en su licencia de conducir por esta negligencia.

¿Cuál es el castigo por instalar o usar detectores de radares de velocidad?

La normativa prohíbe de forma expresa la colocación de aditamentos mecánicos o electrónicos que alteren las herramientas de fotomultas en CDMX. El uso de sistemas antirradares o localizadores de dispositivos viales de medición de velocidad interfiere con las labores de prevención de accidentes a exceso de velocidad. El reglamento estipula que el incumplimiento de esta prohibición amerita una penalización monetaria de 40, 45 o 50 UMAs (hasta 5,865.50 pesos). Los agentes viales confiscarán el aditamento prohibido durante la detención del infractor.

Multas en CDMX Instalar antirradares deriva en una de las multas más caras en CDMX. (ChepeNicoli/Getty Images)

¿Qué infracciones de tránsito restan puntos en la licencia de conducir en CDMX?

Los dispositivos tecnológicos distribuidos en los corredores viales descuentan unidades del saldo inicial de 10 puntos asignados a cada placa de circulación en CDMX. Rebasar el límite de velocidad por más del 40% de la velocidad máxima autorizada en la vía resta cinco créditos de manera automática. Utilizar el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación con el automóvil en movimiento penaliza con el descuento de tres puntos a la matrícula.

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